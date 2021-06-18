Девушка не учла одну деталь, когда красила волосы в синий цвет, и теперь она огромный злой смурф
Ролик со своим провалом Кинси опубликовала в "Тиктоке", где он сразу набрал 32,1 млн просмотров и 6,2 млн лайков.
Попытка выглядеть как готическая королева закончилась для Кинси Качолик из Индианы, США, не самым приятным образом. Девушка купила популярную краску для волос в глубоком синем оттенке и нанесла на голову. Всё шло как по маслу, но затем Кинси приняла не самое верное решение — и не просто промыла волосы, а залезла в душ вся.
Видео © TikTok / kinsey_dixon
Уже в кабинке девушка заметила, что плитка окрашивается в синий, поэтому запаниковала и перекинула волосы вперёд. Но это привело лишь к тому, что теперь чернильным стало и всё её тело. Кинси быстро оттёрла всё, что смогла, и записала паникующее видео в "Тиктоке", чтобы попросить совета. "Как вы думаете, бабушка заметит, что я покрасила волосы?" — со смехом спрашивает девушка в ролике, показывая масштабы бедствия.
Спустя некоторое время Кинси записала видео с новостями, но, к её огорчению, сильно светлее её тело не стало. Зато душ девушке почти удалось отмыть хлоркой, хоть это и заняло уйму времени. Стилисты из "Тиктока" посоветовали бедняжке тереть себя спиртом — это напрочь высушит кожу, но краску поможет отмыть. В комментариях ей все сочувствовали, но смеха сдержать не смогли.
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