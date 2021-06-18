Девушка не учла одну деталь, когда красила волосы в синий цвет, и теперь она огромный злой смурф

Ролик со своим провалом Кинси опубликовала в "Тиктоке", где он сразу набрал 32,1 млн просмотров и 6,2 млн лайков.