В Сети завирусился ролик со "смеющимся" скатом, но знающим людям после увиденного хочется плакать
Оказывается, животное на записи бьётся в предсмертных конвульсиях.
В начале июня в TikTok-профиле mafishguy появилось видео, которое мигом стало вирусным. Рыбак из США поймал ската и решил заснять реакцию, когда он его будет щекотать. Видео получилось ну очень милым: скат сжимается, словно ребёнок, и улыбается, как бы смеясь. За пару недель — больше ста миллионов просмотров.
Но лишь спустя время пользователи соцсети узнали, какой кошмар стоит за вирусным роликом. Оказывается, в тот самый момент, который рыбак запечатлел на видео, скат задыхался, так как он просто не умеет дышать на воздухе. И щекотка американца всё только усугубила. Так что улыбка животного — не что иное как предсмертная конвульсия.
Скат на видео явно задыхается. Научная литература по этому вопросу однозначна. Как и все рыбы, скаты способны чувствовать боль
Кстати, люди часто приписывают человеческие характеристики животным, на которые те просто не способны. Для этого даже название есть — антропоморфизация, пишет Mirror.
Судя по новым комментариям под видео mafishguy, пользователи соцсети уже успели разобраться, что на записи нет ничего милого. Причём среди них много наших соотечественников.
Ты зачем его душишь?
Скат: не может дышать, испытывает сильную боль, мучается
Люди: мило!
WOW-news
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