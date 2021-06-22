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В Сети завирусился ролик со "смеющимся" скатом, но знающим людям после увиденного хочется плакать

Оказывается, животное на записи бьётся в предсмертных конвульсиях.

22 июня, 15:03

Кадры из видео © TikTok / mafishguy

В начале июня в TikTok-профиле mafishguy появилось видео, которое мигом стало вирусным. Рыбак из США поймал ската и решил заснять реакцию, когда он его будет щекотать. Видео получилось ну очень милым: скат сжимается, словно ребёнок, и улыбается, как бы смеясь. За пару недель — больше ста миллионов просмотров.

Кадры из видео © TikTok / mafishguy

Но лишь спустя время пользователи соцсети узнали, какой кошмар стоит за вирусным роликом. Оказывается, в тот самый момент, который рыбак запечатлел на видео, скат задыхался, так как он просто не умеет дышать на воздухе. И щекотка американца всё только усугубила. Так что улыбка животного — не что иное как предсмертная конвульсия.

Скат на видео явно задыхается. Научная литература по этому вопросу однозначна. Как и все рыбы, скаты способны чувствовать боль

Бен Уильямсон

Представитель Всемирного общества защиты животных

Кадры из видео © TikTok / mafishguy

Кадры из видео © TikTok / mafishguy

Кстати, люди часто приписывают человеческие характеристики животным, на которые те просто не способны. Для этого даже название есть — антропоморфизация, пишет Mirror.

Судя по новым комментариям под видео mafishguy, пользователи соцсети уже успели разобраться, что на записи нет ничего милого. Причём среди них много наших соотечественников.

Ты зачем его душишь?

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Скат: не может дышать, испытывает сильную боль, мучается

Люди: мило!

Mgriveak

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Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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