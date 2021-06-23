Совфед одобрил закон об освобождении ресторанов и кафе от НДС
Однако для этого заведениям придётся выполнить сразу несколько условий.
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Совет Федерации одобрил закон, освобождающий точки общественного питания от налога на добавленную стоимость (НДС) с 2022 года. К таким будут относиться заведения, чья годовая выручка не превышает двух миллиардов рублей в год.
Ещё один критерий для попадания под действие закона — удельный вес выручки от услуг общепита должен быть не менее 70% от общего дохода. Также среднемесячный размер выплат и других вознаграждений должен быть не ниже размера среднемесячной начисленной зарплаты в субъекте РФ. Теперь закон должен одобрить президент России, тогда он окончательно вступит в силу.
Ранее Лайф сообщал, что российские госкомпании обязали направлять 50% прибыли на дивиденды. При расчёте суммы не будут учитываться доходы и расходы, не подтверждённые денежными потоками.
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