Совфед одобрил закон об освобождении ресторанов и кафе от НДС

Совет Федерации одобрил закон, освобождающий точки общественного питания от налога на добавленную стоимость (НДС) с 2022 года. К таким будут относиться заведения, чья годовая выручка не превышает двух миллиардов рублей в год.

Ещё один критерий для попадания под действие закона — удельный вес выручки от услуг общепита должен быть не менее 70% от общего дохода. Также среднемесячный размер выплат и других вознаграждений должен быть не ниже размера среднемесячной начисленной зарплаты в субъекте РФ. Теперь закон должен одобрить президент России, тогда он окончательно вступит в силу.