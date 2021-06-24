УЕФА отменил правило выездного гола в Еврокубках
Оно было введено ещё в середине 60-х годов прошлого века.
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Исполком УЕФА принял решение об отмене правила выездного гола в Еврокубках начиная с сезона 2021/2022.
В случае если в двухматчевой серии команды забьют одинаковое количество голов, будут сыграны два тайма дополнительного времени по 15 минут. Если и они не выявят победителя, то будет серия пенальти.
Кроме того, количество забитых мячей в гостях больше не будет критерием для определения мест команд на групповом этапе, при равном количестве очков. Однако из числа дополнительных критериев голы в гостях исключены не будут.
"Правило выездных голов было неотъемлемой частью турниров УЕФА с момента его введения в 1965 году. Однако вопрос о его отмене обсуждался на различных встречах УЕФА в течение последних нескольких лет. Несмотря на отсутствие единства мнений, многие тренеры, болельщики и другие заинтересованные стороны в футболе подвергли сомнению его справедливость и высказались за отмену правила", — заявил президент УЕФА Александр Чеферин.
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