УЕФА отменил правило выездного гола в Еврокубках

Исполком УЕФА принял решение об отмене правила выездного гола в Еврокубках начиная с сезона 2021/2022.

В случае если в двухматчевой серии команды забьют одинаковое количество голов, будут сыграны два тайма дополнительного времени по 15 минут. Если и они не выявят победителя, то будет серия пенальти.

Кроме того, количество забитых мячей в гостях больше не будет критерием для определения мест команд на групповом этапе, при равном количестве очков. Однако из числа дополнительных критериев голы в гостях исключены не будут.