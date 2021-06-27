Подготовка

Послевоенный СССР в первые пару лет лишь отдалённо напоминал спокойную страну, победившую смертельного врага. На фоне социальной нестабильности, вызванной разрушениями от бомбардировок и боёв, начали появляться бандитские группы самых разных форм и расцветок. Одесса значилась в чёрном списке НКВД и всегда проходила в сводках как район с "особой криминогенной обстановкой", поскольку местные банды, такие как "Чёрная кошка" и "Додж-3/4", наполовину состояли из дезертиров и были хорошо вооружены оставшимся с войны оружием.

Жуков почти сразу вошёл в курс дел и решил действовать на опережение. Первые наработки плана "Затмение" появились всего через месяц после перевода маршала на новое место службы. 9 июля 1946 года на документах была поставлена его резолюция и настало время действовать. Главной проблемой Жукова и группы его доверенных лиц, многие из которых специально для этого прибыли из Берлина, стал кадровый голод — талантливых и неподкупных сыщиков местные банды выслеживали и убивали, а тем, кто остался работать, члены группы Жукова не доверяли. На выручку Георгию Константиновичу пришёл его ближайший коллега — маршал Константин Рокоссовский. Именно он порекомендовал набрать секретный спецназ в рядах вооружённых сил.

Операция "Маскарад"

Фото © ТАСС

В августе того же года началась активная фаза операции по плану "Затмение", которую в других источниках называют операцией "Маскарад". Секретность была совершенной, и ради конспирации все сотрудники, временно зачисленные в НКВД, сдали свои настоящие документы на хранение особистам. Костяк команды ликвидации составили опытные разведчики-нелегалы, оставленные в Берлине после завершения войны. Основной состав из семи офицеров под прикрытием приступил к работе 20 июля 1946 года. Первая же ночь "дежурства" разведчиков, переодетых в военных и местных милиционеров, оказалась "урожайной" — 15 трупов бандитов. Посильную помощь в этом оказывал Степан Прищепа — один из руководителей советской военной контрразведки "Смерш". Через него шли оружие и деньги, необходимые для проведения операции.

После того как маршалу доложили о первых успехах, он якобы произнёс легендарную фразу: "Церемониться с уголовниками запрещаю. Всю эту сволочь расстреливать на месте!"

Одесские историки часто любят повторять, что операция "Маскарад" была едва ли не выдумкой военных, однако ключевая задача первого этапа плана "Затмение", разработанного Жуковым и местным руководством НКВД, была выполнена — активность банд поутихла, уменьшилось количество грабежей и разбойных нападений. К тому же кадровый состав бандитов удалось проредить буквально за месяц. У офицеров под прикрытием была лицензия на убийство — такая же, как у знаменитого Джеймса Бонда.

Праведный суд и долгие беседы в комнате для допросов группу ликвидации не интересовал, да и метод маршала Жукова был прост: посеять в умах бандитов чувство животного страха, внушить трепет перед человеком в форме. Самые большие потери, по слухам, понесла банда "Одесский Тарзан" — бандиты, промышлявшие кражей грузов из порта и убийством правоохранителей, были ликвидированы почти полностью. На каждом трупе агенты Жукова оставляли специальную метку — карту с пауком.

Метод маршала Жукова

Кадр из сериала "Ликвидация" © "Кинопоиск"

Однако неравной эта схватка не была. Опытные офицеры и бывшие фронтовики, прибывшие в Одессу по приглашению маршала Жукова, умело вели огонь и использовали весь опыт войны, чтобы убить врага и не быть убитыми. А вот местные участковые и оперативники с опытом похуже (часто это были просто молодые сотрудники) гибли почти каждый день. Особенно кровавой получилась стычка в середине августа 1946 года — в районе одесского вокзала группа офицеров попала в засаду бандитов и трое сотрудников местной милиции были убиты.

Организационные выводы из этой истории были сделаны, и уже через неделю относительного затишья отстрел бандитов возобновился с новой силой. "Белая стрела" советского образца действовала без письменных приказов, ориентировок и лишнего шума. Законность таких методов даже по меркам СССР была на нуле, однако на одной чаше весов было спокойствие целого региона, а на другой — бюрократические проволочки.

Итоги

Уже к началу февраля 1947 года преступность в Одессе вернулась на довоенный уровень. Большая часть главарей и рядовых "пехотинцев" бандитских групп была ликвидирована — для пущей острастки их тела убирали с улиц не сразу и "коллеги" по криминальному цеху могли рассмотреть детали произошедшего при свете дня. По слухам, основной состав легендарной банды "Чёрная кошка" разгромили именно при Жукове.

4 февраля 1948 года министр Вооружённых сил СССР Николай Булганин подписал приказ о переводе Жукова с должности командующего Одесским военным округом на Урал. К этому моменту задача, возникшая перед маршалом Победы, была выполнена: план "Затмение", согласно которому секретный спецназ Жукова должен был любой ценой зачистить бандитское подполье, прекратил действовать годом раньше — осенью 1947-го.

Однако Сталин успехи маршала на новом месте не оценил: вместо того чтобы дать герою войны шанс на реабилитацию (тем более что Жуков признал скромную попытку нажиться на трофейной мебели), ближайших соратников Георгия Константиновича снимают с должностей, а самого его низвергают "подальше в лес". По слухам, "постарались" избавиться от Жукова местные партийные функционеры. Отправной точкой к дискредитации успехов Жукова в борьбе с бандитизмом стал донос первого секретаря одесского обкома партии Алексея Кириченко, который написал в ЦК и попросил "избавить Одессу от этого диктатора".