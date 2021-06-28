Учительницу уволили спустя 7 лет идеальной работы, когда муж показал, чем она занимается вне школы
Школьная учительница истории из Шарлотты, США, стала зарабатывать на горячих кадрах по совету мужа. Из-за него же она и лишилась карьеры в школе.
Пару лет назад муж Эми Куппс предложил ей завести профиль на OnlyFans, чтобы у неё был дополнительный источник дохода. Женщина долго думала. Всё-таки съёмка и продажа эротических фото и видео — не совсем то, чего ожидаешь от школьной учительницы. Но Эми всю свою жизнь была в центре внимания у мужчин, так что перспектива заработать на этом была ей по душе.
Дело шло в гору — секретный бизнес приносил в семейный бюджет по 15 тысяч долларов (миллион рублей) в месяц. Вот только совмещать основную работу с экстравагантной "подработкой" вышло недолго. Спустя семь лет работы в школе женщине пришлось бросить любимых учеников и все карьерные перспективы. Снова из-за её же мужа — мужчина не смог смириться с тем, какой популярной стала Эми, и вскоре пара рассталась.
Обиженный на бывшую супругу, он рассказал школьному совету о секрете, который они раньше скрывали вместе, и даже показал все эротические фотографии. Вскоре Эми отстранили, чтобы решить, что делать дальше. Но американка уже всё решила сама
Это было ужасно неловко. Я была в слезах и смущении. Они заставляли меня чувствовать себя такой ничтожной и омерзительной. Я была так подавлена, что чувствовала — у меня нет другого выбора, кроме как уйти в отставку. Я не могла продолжать работать с этими людьми. Ещё немного — и родители с учениками могли обо всём узнать, а я этого совсем не хотела
Но в жизни Эми не всё так плохо, как может показаться на первый взгляд. Сейчас она бросила все силы и ресурсы на свой профиль в OnlyFans, пишет Mirror. У девушки в планах стать самой известной моделью в этом сервисе. Если учесть, что другого заработка у неё нет, мотивация может сыграть Куппс на руку. Чтобы добиться этого, американка уже решилась на пластическую операцию — так шансов на всемирную популярность будет больше.
WOW-news
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