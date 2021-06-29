Песков не усматривает мотива мести в обысках у руководителей "Проекта"

В Кремле не знают о сути претензий правоохранителей к руководителям издания "Проект". Об этом сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Однако по его словам, мотива мести в этих действиях нет. В ответ на соответствующий вопрос представитель Кремля заявил: "Нет, такого мотива мы не видим".

"Существует законное обоснование для таких действий. Мы не знаем, в чем суть претензий у правоохранителей к этим журналистам, узнали о ситуации также из сообщений СМИ", — пояснил Песков, посоветовав обращаться за деталями в МВД.