Песков не усматривает мотива мести в обысках у руководителей "Проекта"
Пресс-секретарь президента России посоветовал журналистам обращаться за деталями в МВД.
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В Кремле не знают о сути претензий правоохранителей к руководителям издания "Проект". Об этом сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Однако по его словам, мотива мести в этих действиях нет. В ответ на соответствующий вопрос представитель Кремля заявил: "Нет, такого мотива мы не видим".
"Существует законное обоснование для таких действий. Мы не знаем, в чем суть претензий у правоохранителей к этим журналистам, узнали о ситуации также из сообщений СМИ", — пояснил Песков, посоветовав обращаться за деталями в МВД.
Ранее сотрудники правоохранительных органов проводят обыск у главного редактора издания "Проект" Романа Баданина, а также его заместителя Михаила Рубина и журналистки Марии Жолобовой. Адвокат Василий Кушнир рассказал, что обыски проходят в рамках уголовного дела о клевете в отношении предпринимателя Ильи Трабера.
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