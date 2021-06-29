Песков объяснил, почему не перенесли прямую линию с Путиным из-за пандемии
В прошлом году она также состоялась и прошла в смешанном формате, напомнил представитель Кремля.
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Проведение прямой линии с президентом России Владимиром Путиным в 2021 году стало возможным благодаря технологиям. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"В этом году, как мы уже объясняли, [проведение стало возможным] за счёт технологических приёмов. Приложения к смартфонам предоставили возможность гражданам страны самостоятельно задавать вопросы президенту в любом формате, будь то видеозвонок, звуковое сообщение, обычный телефонный звонок, обращение на сайт. Все возможные форматы отправки сообщения доступны гражданам", — сказал представитель Кремля.
Песков уточнил, что, для того чтобы задать вопрос, россиянам не нужно приходить в специальные места. Таким образом власти перестраховались от нарушений санитарных режимов. Пресс-секретарь, в свою очередь, напомнил, что в первый год пандемии прямая линия также состоялась и прошла в смешанном формате.
Напомним, прямая линия с Владимиром Путиным состоится 30 июня, а общение главы государства с россиянами начнётся в 12:00. Уже опубликована часть списка вопросов, но обращения россиян будут приниматься вплоть до окончания программы. Российский лидер во время мероприятия будет иметь непосредственный доступ к массиву вопросов. Подробная информация о прямой линии доступна на сайте moskva-putinu.ru (москва-путину.рф).
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