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Скончался президент Детской футбольной лиги

Он умер на 69-м году жизни. Причины смерти главы организации не уточняются.

29 июня, 14:05
<p>Фото © РФС</p>

Фото © РФС

В возрасте 68 лет скончался президент Детской футбольной лиги (ДФЛ) Виктор Горлов. Об этом сообщается в твиттере РФС.

"Умер президент Детской футбольной лиги Виктор Горлов. Выражаем соболезнования родным и близким Виктора Николаевича", — говорится в сообщении пресс-службы РФС.

ДФЛ — общественная организация, занимающаяся развитием детского и юношеского футбола в России. Является ассоциированным членом РФС с 1994 года.

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ДФЛ регулярно вручает премию лучшему молодому футболисту России не старше 21 года. В прошлом году приз получил защитник ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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