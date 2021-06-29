Скончался президент Детской футбольной лиги
Он умер на 69-м году жизни. Причины смерти главы организации не уточняются.
Фото © РФС
В возрасте 68 лет скончался президент Детской футбольной лиги (ДФЛ) Виктор Горлов. Об этом сообщается в твиттере РФС.
"Умер президент Детской футбольной лиги Виктор Горлов. Выражаем соболезнования родным и близким Виктора Николаевича", — говорится в сообщении пресс-службы РФС.
ДФЛ — общественная организация, занимающаяся развитием детского и юношеского футбола в России. Является ассоциированным членом РФС с 1994 года.
ДФЛ регулярно вручает премию лучшему молодому футболисту России не старше 21 года. В прошлом году приз получил защитник ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев.
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