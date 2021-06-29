В возрасте 68 лет скончался президент Детской футбольной лиги (ДФЛ) Виктор Горлов. Об этом сообщается в твиттере РФС.

"Умер президент Детской футбольной лиги Виктор Горлов. Выражаем соболезнования родным и близким Виктора Николаевича", — говорится в сообщении пресс-службы РФС.

ДФЛ — общественная организация, занимающаяся развитием детского и юношеского футбола в России. Является ассоциированным членом РФС с 1994 года.