НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Эти кадры раскроют секрет "рублёвской красавицы", которая завоевала корону "Мисс Москва – 2021"

Конкурс "Мисс Москва – 2021" прошёл в столичном театре Et Cetera 30 июня. 34 представительницы прекрасного пола сошлись в нелёгкой борьбе за корону, доставшуюся девушке, у которой за спиной уже был титул "мисс Рублёвская красавица", как указано у неё в соцсетях.

1 июля, 11:16

Фото © Instagram / blood_mixturee

23-летняя Аля Саламова стала той счастливицей, которая обошла конкуренток и услышала заветные слова от жюри. Стройная брюнетка, переполняемая эмоциями, рассказала в "Инстаграме", что для неё получить это звание — большая честь.

Фото © Instagram / blood_mixturee, missmoscow_official

Фото © Instagram / blood_mixturee, missmoscow_official

Я безумно счастлива одержать победу в 25-м юбилейном конкурсе "Мисс Москва 20/21". Буду с гордостью носить титул и на этом не останавливаюсь, дальше — больше!!! Спасибо всем, кто принимал участие, всему жюри и организаторам☺️Я вас не подведу

Аля Саламова

Видео © Instagram / ulyana_tefanova, anton_sergeevi4, blood_mixturee

При этом красавица редко обновляет свой аккаунт и не стремится привлечь аудиторию откровенными кадрами. "Просто она из тех девушек, которые приглашают к себе на чай и действительно идут ставить чайник...", — подписала Аля одно из своих фото. Однако она рассказала, что с детства мечтала об участии в конкурсе красоты, отмечает kp.ru.

Фото © Instagram / blood_mixturee

Фото © Instagram / blood_mixturee

У меня есть старшая сестра, а когда я была малышкой, то видела, как она подготавливалась, надевала красивые платья. И я для себя решила, что вырасту и обязательно поучаствую. Для поддержания идеальной формы я занимаюсь джампинг-фитнесом и растяжкой, а больше ничего и не делаю

Аля Саламова

Фото © Instagram / blood_mixturee

Фото © Instagram / blood_mixturee

Останавливаться на достигнутом "мисс Москва" не собирается. Теперь у девушки в планах — завоевать корону "Краса России" и отправиться на конкурс "Мисс Вселенная". Однако есть у Али и более приземлённые цели: выучить английский, получить высшее образование, реализоваться в профессии и много путешествовать. А ещё она хочет создать свой бизнес в бьюти-индустрии.

Фанаты верили в идеальную внешность девушки Гуфа, но снимки без ретуши вернули их с небес на землю

Фанаты верили в идеальную внешность девушки Гуфа, но снимки без ретуши вернули их с небес на землю

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Сталкер зарезал любимую модель, устав постоянно слышать от неё отказы, а после покончил с собой

сегодня в 10:28

Мисс "уголовочка": ФСИН проводит конкурс красоты, и в наручниках этих 12 сотрудниц мечтает оказаться любой

8 июня, 13:10

Горячая актриса с Украины испугала всех парней в TikTok, показав, что скрывается под тоннами макияжа

сегодня в 09:00

Василевского снова обломали: Почему НХЛ позорно не замечает лучшего вратаря мира

сегодня в 11:30

Песков заявил, что Путин всегда будет уважать президента США

сегодня в 11:30

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1