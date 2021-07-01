Эти кадры раскроют секрет "рублёвской красавицы", которая завоевала корону "Мисс Москва – 2021"
Конкурс "Мисс Москва – 2021" прошёл в столичном театре Et Cetera 30 июня. 34 представительницы прекрасного пола сошлись в нелёгкой борьбе за корону, доставшуюся девушке, у которой за спиной уже был титул "мисс Рублёвская красавица", как указано у неё в соцсетях.
23-летняя Аля Саламова стала той счастливицей, которая обошла конкуренток и услышала заветные слова от жюри. Стройная брюнетка, переполняемая эмоциями, рассказала в "Инстаграме", что для неё получить это звание — большая честь.
Фото © Instagram / blood_mixturee, missmoscow_official
Я безумно счастлива одержать победу в 25-м юбилейном конкурсе "Мисс Москва 20/21". Буду с гордостью носить титул и на этом не останавливаюсь, дальше — больше!!! Спасибо всем, кто принимал участие, всему жюри и организаторам☺️Я вас не подведу
Видео © Instagram / ulyana_tefanova, anton_sergeevi4, blood_mixturee
При этом красавица редко обновляет свой аккаунт и не стремится привлечь аудиторию откровенными кадрами. "Просто она из тех девушек, которые приглашают к себе на чай и действительно идут ставить чайник...", — подписала Аля одно из своих фото. Однако она рассказала, что с детства мечтала об участии в конкурсе красоты, отмечает kp.ru.
У меня есть старшая сестра, а когда я была малышкой, то видела, как она подготавливалась, надевала красивые платья. И я для себя решила, что вырасту и обязательно поучаствую. Для поддержания идеальной формы я занимаюсь джампинг-фитнесом и растяжкой, а больше ничего и не делаю
Останавливаться на достигнутом "мисс Москва" не собирается. Теперь у девушки в планах — завоевать корону "Краса России" и отправиться на конкурс "Мисс Вселенная". Однако есть у Али и более приземлённые цели: выучить английский, получить высшее образование, реализоваться в профессии и много путешествовать. А ещё она хочет создать свой бизнес в бьюти-индустрии.
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