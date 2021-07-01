Эти кадры раскроют секрет "рублёвской красавицы", которая завоевала корону "Мисс Москва – 2021"

23-летняя Аля Саламова стала той счастливицей, которая обошла конкуренток и услышала заветные слова от жюри. Стройная брюнетка, переполняемая эмоциями, рассказала в "Инстаграме", что для неё получить это звание — большая честь.

Я безумно счастлива одержать победу в 25-м юбилейном конкурсе "Мисс Москва 20/21". Буду с гордостью носить титул и на этом не останавливаюсь, дальше — больше!!! Спасибо всем, кто принимал участие, всему жюри и организаторам☺️Я вас не подведу Аля Саламова

При этом красавица редко обновляет свой аккаунт и не стремится привлечь аудиторию откровенными кадрами. "Просто она из тех девушек, которые приглашают к себе на чай и действительно идут ставить чайник...", — подписала Аля одно из своих фото. Однако она рассказала, что с детства мечтала об участии в конкурсе красоты, отмечает kp.ru.

Фото © Instagram / blood_mixturee

У меня есть старшая сестра, а когда я была малышкой, то видела, как она подготавливалась, надевала красивые платья. И я для себя решила, что вырасту и обязательно поучаствую. Для поддержания идеальной формы я занимаюсь джампинг-фитнесом и растяжкой, а больше ничего и не делаю Аля Саламова

Фото © Instagram / blood_mixturee