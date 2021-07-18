Принцесса Disney стала тайно сниматься голой, и теперь за её "интимные сказки" отдают все деньги
Сказочный мир много лет манил красавицу. Однако, когда она стала его частью, посвящать всю свою жизнь Disney передумала. Девушка быстро перешла от развлечения детей к развлечению взрослых, и такая карьера ей больше по душе.
26-летняя Дэйр Тейлор с детства была заворожена волшебной атмосферой Всемирного центра отдыха Уолта Диснея и с восьми лет посещала его каждый год. А когда выросла, наконец перебралась из родной Миннесоты во Флориду, США, чтобы исполнить свою мечту — устроиться работать в тот самый Диснейуорлд.
Красавицу с лучезарной улыбкой заметили руководители, и она получила роль принцессы Жасмин. Девушка встречала и провожала гостей, участвовала в парадах и шоу, наслаждаясь своими обязанностями. Но спустя три года она поняла, что хочет большего, и тайно стала участвовать в голых фотосессиях, что явно бы не одобрило руководство. Дэйр даже удалось сняться для словацкого Playboy.
Постепенно тайное занятие девушки всё больше её поглощало, и она решила кардинально изменить свою жизнь. Американка бросила работу в Диснейуорлде, получила корону "Мисс бикини", переехала в Лос-Анджелес и стала вести успешные соцсети. Так, на её инстаграм подписано почти 300 человек, а аккаунт на OnlyFans позволил ей не думать о деньгах. Дэйр зарабатывает на своих откровенных фото и видео 30 тыс. долларов в месяц (около 2,2 млн руб.).
Теперь в планах 26-летней "принцессы" — купить квартиру побольше и машину помоднее, пишет New York Post. Также девушка хочет снова попасть на обложку какого-нибудь популярного мужского журнала. Дэйр сравнивает свою работу с искусством и считает, что сейчас она полезнее людям.
Это большой поворотный момент, но я делаю счастливыми больше людей, чем в Disney. <...> Моя специализация — искусство обнажённой натуры. И есть границы, которые я не хочу пересекать
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