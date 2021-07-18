Принцесса Disney стала тайно сниматься голой, и теперь за её "интимные сказки" отдают все деньги

26-летняя Дэйр Тейлор с детства была заворожена волшебной атмосферой Всемирного центра отдыха Уолта Диснея и с восьми лет посещала его каждый год. А когда выросла, наконец перебралась из родной Миннесоты во Флориду, США, чтобы исполнить свою мечту — устроиться работать в тот самый Диснейуорлд.

Фото © Instagram / daretaylorofficial, Twitter / nypost

Красавицу с лучезарной улыбкой заметили руководители, и она получила роль принцессы Жасмин. Девушка встречала и провожала гостей, участвовала в парадах и шоу, наслаждаясь своими обязанностями. Но спустя три года она поняла, что хочет большего, и тайно стала участвовать в голых фотосессиях, что явно бы не одобрило руководство. Дэйр даже удалось сняться для словацкого Playboy.

Фото © Instagram / daretaylorofficial

Постепенно тайное занятие девушки всё больше её поглощало, и она решила кардинально изменить свою жизнь. Американка бросила работу в Диснейуорлде, получила корону "Мисс бикини", переехала в Лос-Анджелес и стала вести успешные соцсети. Так, на её инстаграм подписано почти 300 человек, а аккаунт на OnlyFans позволил ей не думать о деньгах. Дэйр зарабатывает на своих откровенных фото и видео 30 тыс. долларов в месяц (около 2,2 млн руб.).

Фото © Instagram / daretaylorofficial

Теперь в планах 26-летней "принцессы" — купить квартиру побольше и машину помоднее, пишет New York Post. Также девушка хочет снова попасть на обложку какого-нибудь популярного мужского журнала. Дэйр сравнивает свою работу с искусством и считает, что сейчас она полезнее людям.