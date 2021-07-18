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Толстяк сотворил с собой невероятное, сбросив четверть веса, и закрепил результат спортом

Герой этого материала всю школу и студенчество тратил очень много энергии на спорт. Но взрослая жизнь внесла коррективы — физической активности нет, а рацион остался прежним. Результат налицо.

18 июля, 13:00

Фото © Reddit / CMYK-KILLA

Несколько лет назад пользователь "Реддита" CMYK-KILLA понял, что пора худеть: табло на весах показывало внушительную цифру — 181 килограмм. Обычно после такого люди в припадке покупают абонементы в спортзал на год, пару месяцев тренируются как не в себя, а потом забрасывают, не добившись никаких результатов. Но парень решил подойти к вопросу серьёзно.

Фото © Reddit / CMYK-KILLA

Фото © Reddit / CMYK-KILLA

В школе CMYK-KILLA играл в футбольной команде, поэтому прекрасно знал, что с его нынешним весом заниматься спортом — дело рискованное. Он решил для начала обойтись изменением пищевых привычек. Почти год парень должен был есть меньше 1500 килокалорий в день. Решение оказалось ну очень продуктивным — ему удалось скинуть 45 килограммов, а это четверть начального веса! Дальше — больше.

Фото © Reddit / CMYK-KILLA

Фото © Reddit / CMYK-KILLA

Когда вес снизился, парень усердно принялся за тренировки. Походы в спортзал четыре-пять раз в неделю стали для него нормой. Мышцы росли как на дрожжах. Поначалу вес даже немного вернулся, но дисциплина отплатила хорошим результатом. Всего с начала похудения CMYK-KILLA сбросил 75 килограммов, чем сильно удивил пользователей "Реддита", где он недавно поделился своими успехами.

Ты должен гордиться не только тем, как ты сейчас выглядишь, но и тем, насколько эта трансформация говорит о твоей способности работать над достижением цели. Это то, чем я действительно восхищаюсь в других!

SureWtever

Божечки-кошечки! Это очень впечатляет и мотивирует

haleywaley16

Даже самый ленивый парень, который весил 230 кг, взял себя в руки и похудел до небывалых размеров

Даже самый ленивый парень, который весил 230 кг, взял себя в руки и похудел до небывалых размеров

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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