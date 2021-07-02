Специалистки по кибербезопасности разделись, чтобы поддержать коллегу, и вот 10 лучших фото в бикини
Девушку отчитали за фото в бикини, но уже на следующий день коллеги заполнили "Твиттер" полуголыми снимками в знак поддержки.
Фото © Twitter / RegGBlinker, peztronic
28 июня пользовательница "Твиттера" Coleens_IS, которая работает в сфере кибербезопасности, в своём профиле опубликовала снимок в бикини. "Выходка" незамеченной не прошла. Один из подписчиков отписался от Колинс, заявив, что публиковать снимки в "нижнем белье" — непрофессионально и недопустимо для уважаемого специалиста.
Что такого есть в "Твиттере", что заставляет уважаемых людей публиковать чёртовы снимки в "нижнем белье"?
У вас в описании профиля написано в твоей "КиберБез", но никаких предупреждений о подобной ерунде
Когда о недовольстве парня стало известно другим девушкам из отрасли, они запустили флешмоб #InfosecBikini, в котором публиковали свои полуголые фотки. В подборке ниже — 10 фото по хештегу.
Фото © Twitter/Coleens_IS
"Популярный флешмоб и возможность разозлить людей одновременно?! Я В ДЕЛЕ"
Фото © Twitter/RegGBlinker
"Я здесь ради #infosecBikini. Вот моя любимая из последней поездки на Гавайи"
Фото © Twitter/scrumdumpster69
"Поддерживаю #InfosecBikini, потому что раньше у меня были большие проблемы с коллегами, которые отпускали едкие комментарии по поводу моих секси-косплеев, и это ненормально!
Фото © Twitter/nymphiedoodle
"Вот мои фото в знак солидарности с #InfosecBikini! Я скучаю по своему прессу! Прекратите осуждать обнажённые тела, к чертям обсуждение и позор!"
Фото © Twitter/peztronic
"Я долго думала, прежде чем принять участие в #infosecBikini потому мне становится плохо от одной мысли, что я покажу своё тело, на котором видны шрамы. Но, я считаю, @Coleens_IS — настоящий друг и иногда тебе нужно просто забыть о себе, чтобы поддержать друга"
Фото © Twitter / AlyssaM_InfoSec
"Ооо... Говорите, #InfosecBikini? Отлично. Мексика, 2019 год"
Фото © Twitter / RMGirlUK
"Я тут, чтобы внести вклад в флешмоб #InfosecBikini, потому что это ну очень смешно"
Фото © Twitter / StardustNtwrks
"Окей, вот моя фотка для #InfosecBikini. Уже готова ехать в отпуск"
Фото © Twitter / ranger_cha
К флешмобу присоединились и мужчины. "Ни у меня, ни у моей жены нет бикини. Велосипедные фото подойдут?"
Фото © Twitter / furikake_jin
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