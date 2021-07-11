Держитесь крепче: Что станет с российскими городами, если их переместить в фильм "Начало"

Помните, как улицы сворачивались в трубочку, когда персонажи этого блокбастера проникали в чужие сны? Теперь так умеют делать и фотографы из России, и им вовсе не обязательно залезать в чью-то голову.