Держитесь крепче: Что станет с российскими городами, если их переместить в фильм "Начало"
Помните, как улицы сворачивались в трубочку, когда персонажи этого блокбастера проникали в чужие сны? Теперь так умеют делать и фотографы из России, и им вовсе не обязательно залезать в чью-то голову.
Студия "Лестница" из Владимира вдохновилась картиной "Начало" Кристофера Нолана и создала серию городских пейзажей в стиле обратной панорамы. Поскольку большая часть фильма происходит в мире снов, там не действуют привычные законы физики. Но в реальности на то, чтобы получить такие изображения, требуются десятки часов кропотливого труда, рассказывает портал Design Your Trust.
Москва. Панорама ВДНХ, снятая по технологии обратного изгиба ландшафта
ВДНХ — это такое место в Москве, которое, возможно, ещё никому не удавалось посмотреть полностью. Наша технология съёмки с изгибом ландшафта призвана решить подобные проблемы. Принцип прост: берём город, загибаем в обратную сторону, видим территорию сразу с нескольких углов. Зачем это нужно и где можно применить? Например, создать интересную туристическую карту вместо унылой схемы парка
Пейзажи города Владимира — первые фотографии, снятые по уникальной технологии
Изгиб ландшафта достигается с помощью сложной многоуровневой съёмки и не менее сложного монтажа
Санкт-Петербург. Дворцовая площадь в стиле "Начала"
Москва. Парк Победы (слева) и МГУ
Санкт-Петербург. Исаакиевский собор
Владимир. Обычная стоянка у торгового центра (слева) и городская панорама
Санкт-Петербург. Казанский собор
По словам авторов технологии, одна съёмка длится не менее часа, а обработка фотографий может занимать до 20 часов. Продолжительность работы над изогнутым пейзажем зависит от сложности ландшафта и особенностей городской архитектуры.
WOW-news
Стримерша разбогатела на 74 млн всего за двое суток, когда начала продавать свои пикантные кадры
сегодня в 08:00
10 жутких серийных убийц, которые в жизни оказались совсем не похожими на ориентировки полиции
сегодня в 07:00
Певица обнажила грудь рядом с младенцем, и фанаты решили, что Instagram должен срочно это удалить
вчера в 16:00
Комментариев: 0