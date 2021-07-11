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Держитесь крепче: Что станет с российскими городами, если их переместить в фильм "Начало"

Помните, как улицы сворачивались в трубочку, когда персонажи этого блокбастера проникали в чужие сны? Теперь так умеют делать и фотографы из России, и им вовсе не обязательно залезать в чью-то голову.

11 июля, 09:00

Фото © Instagram / lestni_ca

Студия "Лестница" из Владимира вдохновилась картиной "Начало" Кристофера Нолана и создала серию городских пейзажей в стиле обратной панорамы. Поскольку большая часть фильма происходит в мире снов, там не действуют привычные законы физики. Но в реальности на то, чтобы получить такие изображения, требуются десятки часов кропотливого труда, рассказывает портал Design Your Trust.

Москва. Панорама ВДНХ, снятая по технологии обратного изгиба ландшафта

Фото © Instagram / lestni_ca

Фото © Instagram / lestni_ca

ВДНХ — это такое место в Москве, которое, возможно, ещё никому не удавалось посмотреть полностью. Наша технология съёмки с изгибом ландшафта призвана решить подобные проблемы. Принцип прост: берём город, загибаем в обратную сторону, видим территорию сразу с нескольких углов. Зачем это нужно и где можно применить? Например, создать интересную туристическую карту вместо унылой схемы парка

Instagram / lestni_ca

Пейзажи города Владимира — первые фотографии, снятые по уникальной технологии

Фото © Instagram / lestni_ca

Фото © Instagram / lestni_ca

Изгиб ландшафта достигается с помощью сложной многоуровневой съёмки и не менее сложного монтажа

Instagram / lestni_ca

Санкт-Петербург. Дворцовая площадь в стиле "Начала"

Фото © Instagram / lestni_ca

Фото © Instagram / lestni_ca

Москва. Парк Победы (слева) и МГУ

Фото © Instagram / lestni_ca

Фото © Instagram / lestni_ca

Санкт-Петербург. Исаакиевский собор

Фото © Instagram / lestni_ca

Фото © Instagram / lestni_ca

Владимир. Обычная стоянка у торгового центра (слева) и городская панорама

Фото © Instagram / lestni_ca

Фото © Instagram / lestni_ca

Санкт-Петербург. Казанский собор

Фото © Instagram / lestni_ca

Фото © Instagram / lestni_ca

По словам авторов технологии, одна съёмка длится не менее часа, а обработка фотографий может занимать до 20 часов. Продолжительность работы над изогнутым пейзажем зависит от сложности ландшафта и особенностей городской архитектуры.

Муж каждый год поздравлял с Днём матери умершую жену, и однажды на его СМС ответили

Муж каждый год поздравлял с Днём матери умершую жену, и однажды на его СМС ответили

Авторы
Семен Хафизов
Семен Хафизов

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