Селена Гомес сменила несколько купальников на камеру, но фанаты не поняли, что случилось с её грудью

28-летняя американская певица и актриса покоряет не только бьюти-сферу с собственным брендом косметики Rare Beauty. Девушка пошла ещё дальше и запустила линию купальников в сотрудничестве с компанией La Mariette.