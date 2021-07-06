НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Селена Гомес сменила несколько купальников на камеру, но фанаты не поняли, что случилось с её грудью

28-летняя американская певица и актриса покоряет не только бьюти-сферу с собственным брендом косметики Rare Beauty. Девушка пошла ещё дальше и запустила линию купальников в сотрудничестве с компанией La Mariette.

6 июля, 15:57

Фото © Instagram / selenagomez

Селена Гомес решила, что лучше неё её собственные купальники не продемонстрирует никто, и устроила эффектную фотосессию, кадры из которой появились в инстаграме бренда La Mariette. Бывшая возлюбленная Джастина Бибера и экс-звезда Disney предстала в нескольких комплектах фиолетового цвета, показав свою изменившуюся фигуру.

Фото © Instagram / selenagomez, lamariette

Фото © Instagram / selenagomez, lamariette

Звезда позировала, демонстрируя соблазнительные формы и не скрывая складочки на теле, что не могли не заметить её поклонники. Фанаты поблагодарили бренд за то, что звезду на фото не стали ретушировать настолько, чтобы она выглядела канонически худой. А также задались вопросом, что стало с грудью их любимицы: по мнению юзеров, бюст Селены значительно увеличился в размерах.

Фото © Instagram / lamariette

Фото © Instagram / lamariette

Я фанатка твоей откровенности и смелости быть тем, кто ты есть. Очень тобой горжусь

Emillydiniz97

Она единственная в своём роде

silentsweeper20

Фото © Instagram / selenagomez

Фото © Instagram / selenagomez

Она увеличила грудь?

heather__roo

Прекрасно, что они не отфотошопили Селену, чтобы та выглядела худой

princess_gangster

Однако причиной увеличения груди может быть просто тот факт, что девушка прибавила в весе, который у неё часто колеблется — в том числе на фоне проблем со здоровьем. Селена боролась с волчанкой, перенесла пересадку почки и не скрывала, что страдает биполярным расстройством.

Клава Кока потрясла фанатов голыми фото, из маленькой девочки с гитарой превратившись в звезду 18+

Клава Кока потрясла фанатов голыми фото, из маленькой девочки с гитарой превратившись в звезду 18+

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Более 5 млн человек за сутки посмотрели, как одна из самых популярных девушек в Instagram моет руки

23 марта 2020, 08:14

В Подмосковье 24-летнюю художницу зарезала собственная мать, которая вечно устраивала скандалы

сегодня в 15:49

11-летний вундеркинд получил степень бакалавра физики всего за год, и всё ради фантастической цели

сегодня в 13:36

"Это бунт": Виктор Сухоруков объяснил своё увольнение из Театра Моссовета

сегодня в 16:06

Девушку с ребёнком на электросамокате сбили на зебре в Петербурге

сегодня в 15:57

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1