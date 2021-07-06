Селена Гомес сменила несколько купальников на камеру, но фанаты не поняли, что случилось с её грудью
28-летняя американская певица и актриса покоряет не только бьюти-сферу с собственным брендом косметики Rare Beauty. Девушка пошла ещё дальше и запустила линию купальников в сотрудничестве с компанией La Mariette.
Селена Гомес решила, что лучше неё её собственные купальники не продемонстрирует никто, и устроила эффектную фотосессию, кадры из которой появились в инстаграме бренда La Mariette. Бывшая возлюбленная Джастина Бибера и экс-звезда Disney предстала в нескольких комплектах фиолетового цвета, показав свою изменившуюся фигуру.
Фото © Instagram / selenagomez, lamariette
Звезда позировала, демонстрируя соблазнительные формы и не скрывая складочки на теле, что не могли не заметить её поклонники. Фанаты поблагодарили бренд за то, что звезду на фото не стали ретушировать настолько, чтобы она выглядела канонически худой. А также задались вопросом, что стало с грудью их любимицы: по мнению юзеров, бюст Селены значительно увеличился в размерах.
Фото © Instagram / lamariette
Я фанатка твоей откровенности и смелости быть тем, кто ты есть. Очень тобой горжусь
Она единственная в своём роде
Она увеличила грудь?
Прекрасно, что они не отфотошопили Селену, чтобы та выглядела худой
Однако причиной увеличения груди может быть просто тот факт, что девушка прибавила в весе, который у неё часто колеблется — в том числе на фоне проблем со здоровьем. Селена боролась с волчанкой, перенесла пересадку почки и не скрывала, что страдает биполярным расстройством.
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