Парень опозорился, оценив по 10-балльной шкале свою девушку, которая тайно встала у него за спиной
Герой ролика на собственном примере убедился, что не стоит отзываться о людях грубо и оскорбительно, даже если вы думаете, что их рядом нет. На этот раз возмездие не заставило себя ждать и, возможно, парень уже лишился подружки.
Рафаэль Агаган, известный как rafreacts3, поделился в "Тиктоке" роликом, на котором запечатлена крайне неловкая ситуация, пишет Ladbible. Блогер подошёл к парню в центре Лондона и попросил оценить по 10-балльной шкале инстаграм-модель, фото которой он показал. Незнакомец оживился и заявил, что девушка достойна высшей оценки и на такой было бы неплохо жениться.
Видео © TikTok / rafreacts3
Затем блогер спросил, есть ли у парня возлюбленная, и попросил так же её оценить. Прохожий признался, что состоит в отношениях, но для него они несерьёзные, и заявил, что его подружка выглядит всего на "четыре". Незнакомец не знал, что всё это время избранница находилась у него за спиной и с каждым его словом менялась в лице. В итоге оскорблённая девушка не стала терпеть и отвесила парню звонкую пощёчину.
Ролик с конфузом набрал почти 480 тысяч просмотров, возмутив зрителей. Юзеры писали, что грубые вещи о человеке не стоит говорить независимо от того, рядом он или нет, и отмечали, что девушка из видео такая же красивая, как инстаграм-модель. Однако некоторые сочли кадры постановочными, заявив, что блогеры пойдут на всё ради просмотров.
На самом деле его подруга выглядит лучше, чем на твёрдую 10
Я думал, что это одна и та же девушка. Она такая же красивая
Парень попал в ловушку
С этого момента у него нет девушки
WOW-video
Фанат стал звездой бейсбольного матча, когда камера сняла, как он поймал мяч с дочкой и пивом в руках
сегодня в 13:34
Камера наблюдения сняла, как взрывная волна снесла пару, которая в это время смотрела телевизор дома
сегодня в 12:52
Дуэйн Джонсон разыграл коллег на съёмках одного из "Форсажей", и их искренняя реакция попала в фильм
вчера в 10:47
Комментариев: 0