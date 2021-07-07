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Парень опозорился, оценив по 10-балльной шкале свою девушку, которая тайно встала у него за спиной

Герой ролика на собственном примере убедился, что не стоит отзываться о людях грубо и оскорбительно, даже если вы думаете, что их рядом нет. На этот раз возмездие не заставило себя ждать и, возможно, парень уже лишился подружки.

7 июля, 15:56

Скриншот © TikTok / rafreacts3

Рафаэль Агаган, известный как rafreacts3, поделился в "Тиктоке" роликом, на котором запечатлена крайне неловкая ситуация, пишет Ladbible. Блогер подошёл к парню в центре Лондона и попросил оценить по 10-балльной шкале инстаграм-модель, фото которой он показал. Незнакомец оживился и заявил, что девушка достойна высшей оценки и на такой было бы неплохо жениться.

Видео © TikTok / rafreacts3

Затем блогер спросил, есть ли у парня возлюбленная, и попросил так же её оценить. Прохожий признался, что состоит в отношениях, но для него они несерьёзные, и заявил, что его подружка выглядит всего на "четыре". Незнакомец не знал, что всё это время избранница находилась у него за спиной и с каждым его словом менялась в лице. В итоге оскорблённая девушка не стала терпеть и отвесила парню звонкую пощёчину.

Скриншот © TikTok / rafreacts3

Скриншот © TikTok / rafreacts3

Ролик с конфузом набрал почти 480 тысяч просмотров, возмутив зрителей. Юзеры писали, что грубые вещи о человеке не стоит говорить независимо от того, рядом он или нет, и отмечали, что девушка из видео такая же красивая, как инстаграм-модель. Однако некоторые сочли кадры постановочными, заявив, что блогеры пойдут на всё ради просмотров.

На самом деле его подруга выглядит лучше, чем на твёрдую 10

puppyey3s

Я думал, что это одна и та же девушка. Она такая же красивая

donerkebabz

Парень попал в ловушку

childcyborg

С этого момента у него нет девушки

kajtebrigaaa0

Девушка вычислила измену мужа сразу, как скачала TikTok, ведь там компромат уже лежал на блюдечке

Девушка вычислила измену мужа сразу, как скачала TikTok, ведь там компромат уже лежал на блюдечке

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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