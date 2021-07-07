Парень опозорился, оценив по 10-балльной шкале свою девушку, которая тайно встала у него за спиной

Герой ролика на собственном примере убедился, что не стоит отзываться о людях грубо и оскорбительно, даже если вы думаете, что их рядом нет. На этот раз возмездие не заставило себя ждать и, возможно, парень уже лишился подружки.