Этот пёс работает спасателем, но, судя по его фото, спасти он может разве что от плохого настроения

Райан Росс — хозяин самой неуклюжей собаки в мире. По крайней мере, его все так называют. Его питомец Финн — помесь боксёра и маламута. Комбинация не самая умная, но, уверен Райан, это не главное

Фото © Instagram / finn_the_boxer_malamute

Возможно, это не самая умная помесь… но, по крайней мере, посмотрите, какой он красавчик Райан Росс

Очаровательная, а временами ну очень смешная внешность Финна сделала его знаменитым. В "Инстаграме" на пса подписано пока чуть больше тысячи человек, но ролики с его участием становятся вирусными

Фото © Instagram / finn_the_boxer_malamute

Он полный недотёпа! Финн настольно неуклюжий, что часто не замечает того, что у него прямо перед носом. Поэтому регулярно врезается в мебель, стены или падает с гор

Райан Росс

Фото © Instagram / finn_the_boxer_malamute

Правда, его выходки иногда заканчиваются совсем неудачно. В прошлом году малыш так поиграл на улице, что ему пришлось накладывать шину на лапку. Благо всё обошлось, и уже в этом году он гоняет как ни в чём не бывало, пишет Mirror

Фото © Instagram / finn_the_boxer_malamute

Мало того что собакен очень неуклюжий, он ещё ну очень сильно внешне напоминает одного мультяшного пса — Скуби-Ду. Жаль, с такими навыками, как у Финна, особо за приведениями не поохотишься. Зато у пушистика есть ошейник с подвеской, в точности как у рисованного двойника

Фото © Instagram / finn_the_boxer_malamute

Хозяин Финна только рад за питомца. Помесь, придуманная как идеальная собака-спасатель, теперь веселит людей по всему миру. Тоже спасает, только на этот раз — от плохого настроения