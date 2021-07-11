Этот пёс работает спасателем, но, судя по его фото, спасти он может разве что от плохого настроения
Двухлетний Финн — помесь боксёра и маламута. Его хозяин думал, что вырастит из питомца настоящего спасателя, но недавно понял: смешить людей у пса получается лучше, чем оказывать первую помощь.
Райан Росс — хозяин самой неуклюжей собаки в мире. По крайней мере, его все так называют. Его питомец Финн — помесь боксёра и маламута. Комбинация не самая умная, но, уверен Райан, это не главное
Возможно, это не самая умная помесь… но, по крайней мере, посмотрите, какой он красавчик
Очаровательная, а временами ну очень смешная внешность Финна сделала его знаменитым. В "Инстаграме" на пса подписано пока чуть больше тысячи человек, но ролики с его участием становятся вирусными
Правда, его выходки иногда заканчиваются совсем неудачно. В прошлом году малыш так поиграл на улице, что ему пришлось накладывать шину на лапку. Благо всё обошлось, и уже в этом году он гоняет как ни в чём не бывало, пишет Mirror
Мало того что собакен очень неуклюжий, он ещё ну очень сильно внешне напоминает одного мультяшного пса — Скуби-Ду. Жаль, с такими навыками, как у Финна, особо за приведениями не поохотишься. Зато у пушистика есть ошейник с подвеской, в точности как у рисованного двойника
Хозяин Финна только рад за питомца. Помесь, придуманная как идеальная собака-спасатель, теперь веселит людей по всему миру. Тоже спасает, только на этот раз — от плохого настроения
Я очень рад, что мы можем хоть кого-то рассмешить
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