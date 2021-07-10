Как выглядит самая маленькая корова в мире, которая за два года не выросла выше 20 сантиметров
Посмотреть на кроху съезжаются туристы со всего мира, однако хозяин не пускает к себе толпу, не желая создавать опасную обстановку во время пандемии.
На одной из ферм возле города Дакка в Бангладеш скоро появится свой представитель Книги рекордов Гиннесса. Кази Суфиан ждал почти два года, чтобы маленькая корова Рани подросла хоть ещё немного, но этого не случилось. Удостоверившись, что кроха теперь возвышается лишь на 20 сантиметров от пола, тот связался с агентством мировых рекордов.
Предыдущей коровой, вошедшей в историю, стала Маникям из Индии, рост которой от копыт до холки составил 61,1 см. Рани побила её рекорд в три раза, поэтому представители Книги Гиннесса собираются в скором времени связаться с Кази, чтобы уладить все вопросы, пишет Lad Bible.
Фото © Twitter / Hetal Jain
Тем временем на ферму съезжаются туристы со всего мира, чтобы посмотреть на самую маленькую корову. И их, и журналистов Кази впускает по одному и с перерывами, чтобы избежать распространения коронавируса между посетителями. Сама же Рани довольно здорова и энергична — до такой степени, что ей на шею повязали колокольчики. Иначе любопытную и шуструю кроху невозможно найти на огромной ферме.
Хоть над состоянием Рани многие в Сети ломают голову, объяснение её карликовости очень простое. Малышка относится к породе коров небольшого роста. Только положение малышки усугубляется генетической особенностью, которая случилась из-за близкородственного разведения. Кроме маленького роста, у Рани нет никаких отклонений.
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