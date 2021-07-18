Парень приютил котёнка, но с ним шла детская записка, от которой наворачиваются слёзы умиления

Недавно житель Малайзии Ариф Ихрам понял, что ещё нескоро он сможет насладиться жизнью по полной из-за ковидных ограничений. Поэтому парень с женой решили, что они готовы завести котёнка, чтобы проводить ближайшее неопределённое время только с ним. В специальной группе Facebook они нашли объявление с очаровательным котёнком. Но когда маленькая Йода попала к ним домой, то оказалось, вместе с ней была записка. К такой милоте пара была не готова.

Дорогой дядя Ариф, позаботьтесь о Йоде. Мы бы оставили её себе, но мама сказала, что десять кошек — это перебор. Мама говорит, много людей станут счастливыми с их новыми питомцами. Так что мы надеемся, что Йода будет веселить и вас. И мы знаем, что вы будете любить её всем вашим сердцем.

Кроме того, детишки украсили письмо рисунком с котиком. Иллюстрацию ребята подписали: "Это Йода. Надеюсь, она сможет сделать вас счастливыми".

Судя по всему, котёнок приступил к выполнению своих обязанностей почти сразу, как попал в дом Арифа и его жены. Через несколько дней адаптации и пряток по углам малыш пошёл на контакт с новыми хозяевами.