Парень приютил котёнка, но с ним шла детская записка, от которой наворачиваются слёзы умиления
Пользователь "Твиттера" поделился милой историей о том, как котейка по имени Йода появилась в его жизни. Вместе с кошечкой в комплекте шла записка от детей предыдущих хозяев.
Недавно житель Малайзии Ариф Ихрам понял, что ещё нескоро он сможет насладиться жизнью по полной из-за ковидных ограничений. Поэтому парень с женой решили, что они готовы завести котёнка, чтобы проводить ближайшее неопределённое время только с ним. В специальной группе Facebook они нашли объявление с очаровательным котёнком. Но когда маленькая Йода попала к ним домой, то оказалось, вместе с ней была записка. К такой милоте пара была не готова.
Дорогой дядя Ариф, позаботьтесь о Йоде. Мы бы оставили её себе, но мама сказала, что десять кошек — это перебор. Мама говорит, много людей станут счастливыми с их новыми питомцами. Так что мы надеемся, что Йода будет веселить и вас. И мы знаем, что вы будете любить её всем вашим сердцем.
С любовью, Науфаль, Ханна, Айла
Кроме того, детишки украсили письмо рисунком с котиком. Иллюстрацию ребята подписали: "Это Йода. Надеюсь, она сможет сделать вас счастливыми".
Судя по всему, котёнок приступил к выполнению своих обязанностей почти сразу, как попал в дом Арифа и его жены. Через несколько дней адаптации и пряток по углам малыш пошёл на контакт с новыми хозяевами.
Сейчас Йода стала такой ласковой, что при первой же возможности занимает колени Арифа и его жены. А когда они пытаются её убрать, протестует. В своём твиттер-аккаунте хозяин поблагодарил детишек за письмо и за самого котёнка, пишет World of Buzz
Я так счастлив! Спасибо, что поделились этим счастьем с кем-то ещё. Я буду заботиться об этом котёнке от всей души
WOW-news
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