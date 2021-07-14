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Родители проучили 13-летнюю непослушную дочь, отправив её на необитаемый остров за 2 тыс. км от дома

Даже когда девочка вернулась домой в сопровождении полиции, родители настаивали: меры оправданны.

14 июля, 12:21

Фото © Global Times

На прошлой неделе рыбак заметил девочку на острове в городском округе Вэйхай. 13-летний подросток кричал и звал на помощь. Тогда мужчина сообщил о находке полиции. Когда сотрудники поговорили с юной китаянкой, выяснилось, что на острове она уже два дня. Всё это время из пищи у неё был только запас крекеров и немного пресной воды. Даже развести костер для неё было проблемой. Но, когда полицейские спросили, откуда девочка, они были в шоке — родной город находился более чем в двух тысячах километров от места, где её нашли.

Фото © Global Times

Фото © Global Times

Когда малышку привезли домой и передали родителям, выяснилось, что они специально "сослали" дочь на необитаемый остров за непослушание. По их словам, школьница только и делала, что просила есть, плохо училась и совсем не помогала по дому. Последней каплей стало заявление девочки, что в школу она больше ходить не собирается. Родители отметили, что мера была лишь "упражнением на смекалку в экстремальных условиях" и они предусмотрели, чтобы всё шло по плану.

Фото © Global Times

Фото © Global Times

Кроме того, семья рассказала, что "игра на выживание" была идеей психолога девочки. Однако такие "квесты" для подростков-бунтарей полиция не оценила. В официальном заявлении власти осудили воспитательные меры родителей и призвали не брать с них пример, пишет Global Times.

Родители целый день соглашались на всё, что им говорили дети, и результат нужно видеть своими глазами

Родители целый день соглашались на всё, что им говорили дети, и результат нужно видеть своими глазами

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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