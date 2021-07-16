Популярный журнал Sports Illustrated Swimsuit, в прошлом известный своими публикациями безупречных моделей в купальниках, снова решился на смелый эксперимент. В рамках ежегодного шоу на подиум в Майами вышли не клишированные красавицы, а девушки и женщины разных возрастов, рас и комплекций.

Однако у такого подхода нашлись свои противники. Пользователи писали, что хотят видеть на страницах издания прежних красоток. Особенно юзеров возмутили модели плюс-сайз, которых они посчитали неуместными для спортивного журнала. Но многие оказались настроены более позитивно, отметив, что все девушки по-своему прекрасны и заслуживают того, чтобы показывать миру свою привлекательность наравне с другими.

Все люди прекрасны — ля-ля — тополя... Да, я не спорю! Но спортивный журнал обязан мне показывать подкачанные, спортивные подтянутые тела! Я на них хочу смотреть, а не на жир!

Впрочем, участницы показа и ранее сталкивались с критикой и неодобрением, но отступили от мечты. "Я начала карьеру модели позже, потому что продолжала оправдываться за то, что я недостаточно хороша. Я надеюсь, что смогу показать всем, кто напуган или сомневается, что нужно просто пойти и сделать. Удивительные вещи могут произойти, если вы покажете себя, и я тому доказательство", — поделилась вдохновляющей речью модель Аманда Кей, пишет Daily Mail.