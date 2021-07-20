Внучка получила СМС от своего дедушки, раскрывшее, почему её личной жизни придёт конец

Меган — довольно успешная тиктокерша из США, а также образцовая внучка. Она регулярно переписывается со своим 91-летним дедушкой, который находит, чем её удивить. Недавно старик где-то вычитал про исследование, где указывалось, что если девушка не найдёт мужа до 29 лет, то она так до конца жизни и останется одна. Об этом он и поспешил сообщить внучке, которой как раз скоро должно было исполниться 29.