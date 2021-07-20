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Внучка получила СМС от своего дедушки, раскрывшее, почему её личной жизни придёт конец

Мы все любим наших бабушек и дедушек, но как же порой трудно найти с ними общий язык. Меган Элизабет потеряла дар речи, когда её дедуля намекнул, что она скоро упустит свой счастливый шанс.

20 июля, 10:15

Кадр из видео © TikTok / meganelizabeth1016

Меган — довольно успешная тиктокерша из США, а также образцовая внучка. Она регулярно переписывается со своим 91-летним дедушкой, который находит, чем её удивить. Недавно старик где-то вычитал про исследование, где указывалось, что если девушка не найдёт мужа до 29 лет, то она так до конца жизни и останется одна. Об этом он и поспешил сообщить внучке, которой как раз скоро должно было исполниться 29.

Это дедушка. Я читал статью, в которой сказано, что если ты не найдёшь спутника жизни к 29 годам, то, скорее всего, умрёшь в одиночестве. Твой день рождения уже через три месяца. Просто хотел, чтобы ты знала.

С любовью,

дедушка

Сообщение дедушки

Кадры из видео © TikTok / meganelizabeth1016

Кадры из видео © TikTok / meganelizabeth1016

Также недавно старик сообщил девушке информацию о врагах Америки. Престарелый патриот узнал, что Штатам якобы грозит опасность из-за "веб-сайта TikTok", поэтому он захотел убедиться, не пользуется ли внучка шпионским сервисом. Меган убедила старика, что ни в каких "тиктоках" она не сидит, а сама поняла: про забавного дедулю пора снимать видео.

Кадры из видео © TikTok / meganelizabeth1016

Кадры из видео © TikTok / meganelizabeth1016

Размещённый в "Тиктоке" ролик с перепиской быстро стал вирусным. Всего за пару дней его посмотрели больше 6 млн раз, но в комментариях пользователи не торопятся ругать старика, а советуют ценить каждую проведённую с дедушкой минуту.

Видео © TikTok / meganelizabeth1016

Я плачу! Пожалуйста, цени каждый момент, проведённый с ним. Я бы отдал что угодно, только бы поговорить со своим дедушкой снова

witchboy_666

Он, конечно, заблуждается, но зато он говорит всё от самого сердца

maria_bbbbbbbb

Лол, ну он пытается! Зато ты знаешь, что он о тебе заботится

meepmeep46

Этому дедушке уже давно за 70, но его чувству стиля позавидуют даже лютые хайпбисты: 10 образов

Этому дедушке уже давно за 70, но его чувству стиля позавидуют даже лютые хайпбисты: 10 образов

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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