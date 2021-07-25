Эти картины очаровывают своей милотой, но кошмар обеспечен каждому, кто взглянет на них внимательнее

23-летний художник Карлес Далмау живёт в Жироне,] Испания. В своих соцсетях парень описывает себя как человека, который "рисует и делает всякое". Его скромности можно только позавидовать, ведь иллюстрации испанца — это нечто особенное

Фото © Instagram / carles_dalmau

Далмау явно вдохновляется японской анимацией — вроде той, что делает легендарная студия Ghibli. Однако стоит вглядеться в его картины и тут же перед глазами предстают нюансы, от которых бросает в дрожь: черепа, мистические существа, призрачные силуэты — всё это заставляет смотреть на картины совсем по-другому

Фото © Instagram / carles_dalmau

Всего в одной работе художнику удаётся рассказать целую историю. Зритель видит героя и какую-нибудь едва заметную деталь, но этого уже достаточно, чтобы додумать и предысторию, и то, что ждёт персонажа дальше

Фото © Instagram / carles_dalmau

И хоть иллюстрации парня уже впечатляют, для него это лишь переходный этап. В будущем он планирует стать аниматором

Фото © Instagram / carles_dalmau

Я начал серьёзно относиться к иллюстрации, когда у меня появилась идея создания собственного мультфильма или фильма! Так что, я думаю, моя главная цель — именно это! Вторая причина заключается в том, что мои рисунки — это то, благодаря чему я выживаю, а в моём холодильнике всегда есть еда Карлес Далмау

Фото © Instagram / carles_dalmau

Каждый, кто видит работы Карлеса, задумывается об источниках сюжетов и о том, как он выбирает из них лучшие. Однозначного ответа нет

Фото © Instagram / carles_dalmau

Сейчас я стараюсь рисовать всё, что приходит мне в голову. Я пытаюсь выдержать некоторую согласованность между всеми моими рисунками, но не знаю, всегда ли это получается. Что касается моего стиля — это странная смесь аниме и обычного мультфильма Карлес Далмау

Фото © Instagram / carles_dalmau

Я начал серьёзно относиться к рисованию четыре года назад. Я хотел бы продолжать рисовать, пока не умру, поэтому я постараюсь совершенствоваться в этой сфере так долго, как только смогу! Не знаю, есть ли у меня что-то, что меня сейчас вдохновляет, просто я чувствую, что это мой путь, по которому я должен идти Карлес Далмау

Фото © Instagram / carles_dalmau

Парень начал серьёзно относиться к иллюстрации относительно недавно, но рисовал с самого детства. Так он пытался совладать с синдромом Аспергера — расстройством аутистического спектра, характеризующимся коммуникативными трудностями

Фото © Instagram / carles_dalmau

У меня синдром Аспергера, поэтому моё детство было довольно страшным и одиноким. Рисование и придумывание странных сюжетов очень помогло мне пережить некоторые трудные моменты. Я думаю, что рисование всегда было моим способом сбежать от реальности Карлес Далмау

Фото © Instagram / carles_dalmau