Пользователи раскрыли неудачные комплименты, из-за которых девушки готовы стереть их с лица земли
На днях пользователь Reddit сказал своей жене, что она выглядит "хорошо", в ответ на что разразился скандал. Чтобы не повторять ошибок, муж узнал, какие ещё комплименты могут вывести из себя девушек.
Кадр фильма "Голая правда"/ © Кинопоиск
Когда aZestyEggRoll поделился своим провалом, пост тут же стал вирусным, а в комментариях юзеры рассказали о своих неудачных комплиментах. Судя по опыту парней, их стоит записать, запомнить и больше никогда не применять этот ужас в жизни.
Сказать, что женщина выглядит "хорошо" — то же самое, что про еду отпустить комментарий "ну, это съедобно"
Вспомнил разговор с женой, когда она была беременна нашим первым сыном. Я сказал, что у неё "пышные формы", а она обиделась. Это должен был быть комплимент, а она подумала, что я назвал её толстой
Мне есть что рассказать! У меня есть альтер эго по имени Баркли. Он консультант по моде. Мы с женой договорились, что если она спросит МЕНЯ, как она выглядит, в ответ получит "хорошо". Если же она спросит Баркли, он скажет: "Два оттенка синего, которые ты выбрала, противоречат друг другу. И надень балетки — сегодня будем много гулять". А ещё есть правило — жена не должна злиться на Баркли, ведь сама ждала честного ответа. Так что она сама решает, кого спрашивать
Примерно через месяц после начала моих отношений я сказал своей девушке, что она выглядела "по-домашнему". В голове я подумал, что это означает что-то вроде "уютно". Оказывается, значение тут вообще другое!
Однажды я приготовила суп. Когда мой муж его попробовал, он сказал: "Ого, а это даже вкусно!"
Когда жена забеременела, я сказал ей, что она выглядит "сочно". Непрошеный комплимент, который она не приняла
Несколько недель назад я встретил свою невестку и сказал: "О, ну ты и худышка!", а она странно посмотрела на меня и сказала "...спасибо?". Мне потребовалось несколько тревожных мгновений, чтобы я понял, что моя интонация, видимо, была такой, что она подумала, что на самом деле я считаю её толстой
— Дорогой, я выгляжу толстой в этом?
Никогда и ни в одной из всех Вселенных вы не должны отвечать "Не толще, чем обычно". Даже в шутку, поверьте моему опыту
"О, ты не толстая!" Гиф © Giphy
Однажды, когда я напился, я решил сделать комплимент девушке, которая мне жутко нравилась, и сказал: "Готов поспорить, парни думают, что ты та ещё стерва". Какой я смешной
Однажды я стал свидетелем того, как мой хороший друг сказал своей девушке, что она "толстая только в тех местах, где это нужно"
WOW-news
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