Пользователи раскрыли неудачные комплименты, из-за которых девушки готовы стереть их с лица земли

Мне есть что рассказать! У меня есть альтер эго по имени Баркли. Он консультант по моде. Мы с женой договорились, что если она спросит МЕНЯ, как она выглядит, в ответ получит "хорошо". Если же она спросит Баркли, он скажет: "Два оттенка синего, которые ты выбрала, противоречат друг другу. И надень балетки — сегодня будем много гулять". А ещё есть правило — жена не должна злиться на Баркли, ведь сама ждала честного ответа. Так что она сама решает, кого спрашивать

Sonny74