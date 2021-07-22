Шокированный каякер снял на видео, как похожее на йети существо бредёт по реке с ребёнком на руках
Некоторые сочли, что на кадрах действительно оказался снежный человек, но у пользователей были и другие версии.
Недавно с сообществом Rocky Mountain Sasquatch Organization, занимающимся сбором доказательств существования снежного человека, связался некий Эдди Ви. Он отправил любителям мистики ролик, который снял его кузен, когда сплавлялся на каяке по реке Касс в Мичигане. В один момент шокированный мужчина заметил, что по воде бредёт загадочное существо, тут же достал телефон и начал снимать.
Кадры из видео © Facebook / Rocky Mountain Sasquatch Organization
На кадрах видно огромную неповоротливую фигуру, несущую на руках похожее на неё существо, только поменьше. Зрители сразу же предположили, что на видео попал снежный человек, которого называют также бигфутом и йети. А нёс он своего ребёнка.
Мне это кажется реальным. Одни из самых убедительных кадров, которые я когда-либо видела
Не уверен, что это такое, но я отправил видео нескольким людям, чтобы узнать, что они думают по этому поводу. Некоторые говорят, что это снежный человек, несущий своего малыша. Другие говорят, что он несёт добычу — оленя
Но не все придерживаются мистической теории. Многие заметили, что река весьма популярна у мичиганских рыбаков. Так что бигфут вполне может оказаться человеком в камуфляже. Тем временем ролик успел завируситься. За пару дней его посмотрело больше 150 тысяч человек, пишет Mirror.
WOW-news
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