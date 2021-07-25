Пользователи назвали 10 негласных правил, не соблюдая которые вы можете нажить врагов на всю жизнь
Есть вещи, которые могут вывести из себя любого воспитанного человека. И если вы не хотите упасть в чужих глазах, лучше присмотреться к данным предписаниям.
Кадр фильма "Взрослая неожиданность" / © Кинопоиск
На днях пользователь Reddit 0_7_0 поинтересовался у других юзеров, какие, по их мнению, есть негласные правила, которые все должны соблюдать. Ниже — десять предложений, от которых наш мир стал бы лучше.
Если вы одолжили что-то, возвращать это нужно в том же состоянии
Сначала мы пропускаем людей, выходящих из помещения, и только потом заходим сами
Если ваш знакомый работает в каком-то заведении, это не значит, что вы должны просить у него скидку
Если я показываю вам фотографию на своём телефоне, не надо начинать листать галерею
Выключает свет тот, кто последний ложится спать
Если кто-то подвозит вас, вы должны быть готовы выходить к тому моменту, когда к вашему дому подъедут. Очень грубо заставлять себя ждать, когда тебе и так делают одолжение
Не нужно смотреть видео на полной громкости, когда вы находитесь в общественных местах, особенно в кафе или ресторанах. Не могу поверить, что это ещё кому-то не очевидно
Если вы заметили, что у вашего собеседника не всё в порядке с внешним видом, не стоит об этом упоминать, если решить проблему нельзя будет меньше чем за пять минут
Перестаньте мочиться на сиденья общественных туалетов
Если кто-то надел наушники и всем своим видом даёт понять, что не заинтересован в общении, оставьте его в покое
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