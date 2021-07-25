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Пользователи назвали 10 негласных правил, не соблюдая которые вы можете нажить врагов на всю жизнь

Есть вещи, которые могут вывести из себя любого воспитанного человека. И если вы не хотите упасть в чужих глазах, лучше присмотреться к данным предписаниям.

25 июля, 16:00

Кадр фильма "Взрослая неожиданность" / © Кинопоиск

На днях пользователь Reddit 0_7_0 поинтересовался у других юзеров, какие, по их мнению, есть негласные правила, которые все должны соблюдать. Ниже — десять предложений, от которых наш мир стал бы лучше.

Если вы одолжили что-то, возвращать это нужно в том же состоянии

Ryastor

Сначала мы пропускаем людей, выходящих из помещения, и только потом заходим сами

Melassia

Если ваш знакомый работает в каком-то заведении, это не значит, что вы должны просить у него скидку

mstaff388

Гиф © Giphy

Если я показываю вам фотографию на своём телефоне, не надо начинать листать галерею

Soft-Problem

Выключает свет тот, кто последний ложится спать

Rebeca2277

Гиф © Giphy

Если кто-то подвозит вас, вы должны быть готовы выходить к тому моменту, когда к вашему дому подъедут. Очень грубо заставлять себя ждать, когда тебе и так делают одолжение

Thatweirdboringdude

Не нужно смотреть видео на полной громкости, когда вы находитесь в общественных местах, особенно в кафе или ресторанах. Не могу поверить, что это ещё кому-то не очевидно

penguinmanbat

Если вы заметили, что у вашего собеседника не всё в порядке с внешним видом, не стоит об этом упоминать, если решить проблему нельзя будет меньше чем за пять минут

greentea2727

Гиф © Giphy

Перестаньте мочиться на сиденья общественных туалетов

kpeterson159

Если кто-то надел наушники и всем своим видом даёт понять, что не заинтересован в общении, оставьте его в покое

Thetiredregular

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Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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