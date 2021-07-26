Аттракцион стал куда страшнее, когда чайка врезалась прямо в лицо девочки на скорости 30 км в час
Подруги решили прокатиться на аттракционе в Нью-Джерси, не подозревая, каким страхом им это аукнется.
13-летняя Кайли Холман праздновала день рождения своей подруги Джорджии Рид, и парк развлечений казался идеальным для этого местом. Сначала девочки выбрали аттракцион под названием "Рогатка", который набирал скорость около 30 км в час. Но не успела их кабинка взлететь в воздух, как чайка врезалась прямо в лицо Кайли, сообщает Daily Mail.
Камера наблюдения сняла, как девочка запаниковала и попыталась откинуть птицу с лица. Позже она рассказала журналистам, что видела, как чайка летит по направлению к ней. "Я знала, что она мне попадёт в лицо. Просто я не понимала, что делать в таких ситуациях. Поэтому я просто подождала, а потом отбросила её в сторону", — призналась Кайли.
Кайли не получила никаких травм, а её подруга даже не сразу поняла, что произошло. Но как только всё встало на свои места — девочки не могли перестать смеяться.
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