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Аттракцион стал куда страшнее, когда чайка врезалась прямо в лицо девочки на скорости 30 км в час

Подруги решили прокатиться на аттракционе в Нью-Джерси, не подозревая, каким страхом им это аукнется.

26 июля, 14:50

Кадр из видео © YouTube / Seagull trapped in SpringShot Ride Wildwood N.J.

13-летняя Кайли Холман праздновала день рождения своей подруги Джорджии Рид, и парк развлечений казался идеальным для этого местом. Сначала девочки выбрали аттракцион под названием "Рогатка", который набирал скорость около 30 км в час. Но не успела их кабинка взлететь в воздух, как чайка врезалась прямо в лицо Кайли, сообщает Daily Mail.

Камера наблюдения сняла, как девочка запаниковала и попыталась откинуть птицу с лица. Позже она рассказала журналистам, что видела, как чайка летит по направлению к ней. "Я знала, что она мне попадёт в лицо. Просто я не понимала, что делать в таких ситуациях. Поэтому я просто подождала, а потом отбросила её в сторону", — призналась Кайли.

Кадр из видео © YouTube / Seagull trapped in SpringShot Ride Wildwood N.J.

Кадр из видео © YouTube / Seagull trapped in SpringShot Ride Wildwood N.J.

Кайли не получила никаких травм, а её подруга даже не сразу поняла, что произошло. Но как только всё встало на свои места — девочки не могли перестать смеяться.

Очевидцы поймали падающий аттракцион, который продолжал крутиться с десятками человек внутри

Очевидцы поймали падающий аттракцион, который продолжал крутиться с десятками человек внутри

Авторы
Мария Паламарчук
Мария Паламарчук

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