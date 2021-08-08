Модель придумала, как выделиться среди красавиц, и пришла на вечеринку в прозрачном платье без белья

Недавно прошла вечеринка издания Sports Illustrated Swimsuit, где собрались одни из самых красивых девушек в мире, пишет news.com.au. Гостьям нужно было очень постараться, чтобы обратить на себя внимание, но модель Брукс Надер выбрала проверенный способ.

Фото © Instagram / rodrigovarela, si_swimsuit

Девушка решила предстать во всеоружии и показать сразу всё, чем наградила её природа. Брукс надела длинное обтягивающее платье с очень глубоким декольте, но эффектный вырез не был самой провокационной деталью образа. Пикантным оказался весь наряд.

Фото © Instagram / brooksnader

Платье модели было полностью прозрачным, несмотря на это, девушка решила не надевать бра, ограничившись только одной частью комплекта нижнего белья. Роковой образ дополняли украшения и маленькая сумочка. И красавица позировала так смело, словно не замечала, насколько откровенно выглядит.

Фото © Instagram / brooksnader