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Модель придумала, как выделиться среди красавиц, и пришла на вечеринку в прозрачном платье без белья

Девушке удалось добиться желаемого: на неё обратили внимание не только присутствующие, но и СМИ.

8 августа, 14:00

Фото © Instagram / brooksnader

Недавно прошла вечеринка издания Sports Illustrated Swimsuit, где собрались одни из самых красивых девушек в мире, пишет news.com.au. Гостьям нужно было очень постараться, чтобы обратить на себя внимание, но модель Брукс Надер выбрала проверенный способ.

Фото © Instagram / rodrigovarela, si_swimsuit

Фото © Instagram / rodrigovarela, si_swimsuit

Девушка решила предстать во всеоружии и показать сразу всё, чем наградила её природа. Брукс надела длинное обтягивающее платье с очень глубоким декольте, но эффектный вырез не был самой провокационной деталью образа. Пикантным оказался весь наряд.

Фото © Instagram / brooksnader

Фото © Instagram / brooksnader

Платье модели было полностью прозрачным, несмотря на это, девушка решила не надевать бра, ограничившись только одной частью комплекта нижнего белья. Роковой образ дополняли украшения и маленькая сумочка. И красавица позировала так смело, словно не замечала, насколько откровенно выглядит.

Фото © Instagram / brooksnader

Фото © Instagram / brooksnader

Брукс Надер — 25-летняя американская модель, которой с помощью своей эффектной внешности удалось привлечь 665 тысяч подписчиков в "Инстаграме". Девушка сотрудничала со многими агентствами, включая New York Models, NEXT Miami, LA Models и Louisa Germany. А также стала звездой Sports Illustrated. Кроме того, Брукс успела попробовать свои силы в кино — снялась в фильме "Точка невозврата", где главную роль исполнил Сильвестр Сталлоне.

Гостья Каннского фестиваля показала голую грудь прямо в камеру, неудачно позируя на красной дорожке

Гостья Каннского фестиваля показала голую грудь прямо в камеру, неудачно позируя на красной дорожке

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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