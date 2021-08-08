Модель придумала, как выделиться среди красавиц, и пришла на вечеринку в прозрачном платье без белья
Девушке удалось добиться желаемого: на неё обратили внимание не только присутствующие, но и СМИ.
Недавно прошла вечеринка издания Sports Illustrated Swimsuit, где собрались одни из самых красивых девушек в мире, пишет news.com.au. Гостьям нужно было очень постараться, чтобы обратить на себя внимание, но модель Брукс Надер выбрала проверенный способ.
Фото © Instagram / rodrigovarela, si_swimsuit
Девушка решила предстать во всеоружии и показать сразу всё, чем наградила её природа. Брукс надела длинное обтягивающее платье с очень глубоким декольте, но эффектный вырез не был самой провокационной деталью образа. Пикантным оказался весь наряд.
Платье модели было полностью прозрачным, несмотря на это, девушка решила не надевать бра, ограничившись только одной частью комплекта нижнего белья. Роковой образ дополняли украшения и маленькая сумочка. И красавица позировала так смело, словно не замечала, насколько откровенно выглядит.
Брукс Надер — 25-летняя американская модель, которой с помощью своей эффектной внешности удалось привлечь 665 тысяч подписчиков в "Инстаграме". Девушка сотрудничала со многими агентствами, включая New York Models, NEXT Miami, LA Models и Louisa Germany. А также стала звездой Sports Illustrated. Кроме того, Брукс успела попробовать свои силы в кино — снялась в фильме "Точка невозврата", где главную роль исполнил Сильвестр Сталлоне.
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