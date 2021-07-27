Корреспондент вёл прямой эфир об ужасной ситуации на дорогах, как вдруг его сбил мотоциклист
Пока журналист корчился от боли, режиссёры эфира отключили его и продолжили передачу.
Кадр из видео © YouTube / Sada Elbalad - صدى البلد
Инцидент произошёл в понедельник утром. Журналист местного телеканала Sada Al-Balad Эссам Аль-Шандавили вёл прямой эфир с Суданской улицы в Гизе. В репортаже мужчина сообщал о тяжёлой дорожной обстановке на участке от главной площади города в сторону Каира. То, что произошло через считаные секунды после включения, лишь подтвердило слова Аль-Шандавили.
Видео © YouTube / Sada Elbalad - صدى البلد
Во время репортажа Эссам Аль-Шандавили стоял на обочине, но даже это не уберегло мужчину от травм. Неизвестный мотоциклист, пытавшийся проскочить между съёмочной группой и потоком машин, сбил журналиста. Удар оказался серьёзным — мужчина даже не смог удержать микрофон в руках.
Гиф © YouTube / Sada Elbalad - صدى البلد
Но безнаказанным лихачу скрыться не удалось. Он тут же потерял управление и сильно покалечился, упав с мотоцикла. Всё это произошло на глазах у телезрителей. Прошло несколько секунд, прежде чем режиссёры эфира убрали муки репортёра с экранов, пишет Tellerreport. Что было дальше и понесёт ли мотоциклист какое-то наказание — неизвестно.
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