Корреспондент вёл прямой эфир об ужасной ситуации на дорогах, как вдруг его сбил мотоциклист

Инцидент произошёл в понедельник утром. Журналист местного телеканала Sada Al-Balad Эссам Аль-Шандавили вёл прямой эфир с Суданской улицы в Гизе. В репортаже мужчина сообщал о тяжёлой дорожной обстановке на участке от главной площади города в сторону Каира. То, что произошло через считаные секунды после включения, лишь подтвердило слова Аль-Шандавили.

Видео © YouTube / Sada Elbalad - صدى البلد

Во время репортажа Эссам Аль-Шандавили стоял на обочине, но даже это не уберегло мужчину от травм. Неизвестный мотоциклист, пытавшийся проскочить между съёмочной группой и потоком машин, сбил журналиста. Удар оказался серьёзным — мужчина даже не смог удержать микрофон в руках.

Гиф © YouTube / Sada Elbalad - صدى البلد