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Ведущая из Уфы напрасно думала, что никто не узнает, в какой странной позе она ведёт прогноз погоды

Запись попала в Сеть, после чего девушке пришлось объяснить, что же происходит в кадре.

29 июля, 16:28

Кадр из видео © Telegram / "Подъём"

Никогда ещё прогноз погоды не был настолько интересным, и всё благодаря крупному плану. Телеведущая из Уфы стояла практически на шпагате, рассказывая о предстоящих осадках и усиливающемся ветре. Но не стоит смеяться раньше времени, свой поступок Евгения Андреева объяснила более чем достойно.

Видео © Telegram / "Подъём"

Оказалось, что девушка стояла в столь неудобной позе, чтобы быстрее записать программу. Оператору не приходится всё время поднимать камеру, и в то же время это практически полноценное занятие йогой. Что телеведущая подтвердила Лайфу.

Сами знаете, всё в журналистике нужно делать оперативно. Постоянно смеёмся. Иногда крупный план так пишем. Если хочется быстрее домой. Просто оператор в этом случае не тратит время на то, чтобы опускать или поднимать камеру

Евгения Андреева

Кадр из видео © Telegram / "Подъём"

Кадр из видео © Telegram / "Подъём"

Однако шутка всё-таки вышла за пределы студии и попала в Сеть, где её оценили уже пользователи Сети. Они не только отметили профессионализм журналистки, но и подчеркнули, что она в хорошей физической форме.

Боевая бабушка ворвалась в прямой эфир омского ТВ, и журналистке пришлось спасаться бегством

Боевая бабушка ворвалась в прямой эфир омского ТВ, и журналистке пришлось спасаться бегством

Авторы
Мария Паламарчук
Мария Паламарчук

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