Девушка стала мечтой любого парня, но только никто из них не верит, что раньше она весила 140 кг
Свои старые фото Монализа Моура редко кому-то показывает. Выглядит девушка на них не лучшим образом, да и редко кто-то верит, что на них действительно она.
33-летняя Монализа никогда не была худышкой, но когда в 2014 году она родила второго ребёнка, вес окончательно вышел из-под контроля. Сосредоточившись на уходе за детьми, бразильянка потолстела до 139 кг. У Моуры и так была послеродовая депрессия, и проблемы с телом позитива в жизнь не добавляли. Ситуация дошла до критического момента: девушка пыталась покончить жизнь самоубийством. Благо тогда всё обошлось, ей достался второй шанс.
Правда, воспользоваться она им не спешила. Лишь спустя пару лет Монализа решила, что пора взяться за своё тело. Она обратилась в клинику, где ей провели резекцию желудка. Уменьшив орган всего на 15%, бразильянке удалось ускорить темпы похудения. Уже через два года девушка весила на 71 килограмм меньше! Конечно, лишний вес не исчезнет сам по себе после операции. Для этого Моура регулярно занималась спортом, навела порядок в своём рационе и стала медитировать.
Результаты впечатляющие. Похудев, Монализа набралась смелости и начала вести свой профиль в "Инстаграме". За несколько лет в роли инстаграм-модели девушка сумела добиться серьёзных успехов. Сейчас за её обновлениями следит порядка двухсот тысяч человек, пишет Daily Star. Кроме того, Моура занялась чирлидингом. Теперь она выступает за популярный футбольный клуб Flamengo.
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