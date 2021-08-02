Семья не смогла сдержать смех, увидев в соседней машине, как на ветру развевается собачья морда

В прошлом месяце Кристина Магнер из Палмера, США, ездила загород с семьёй, но все самые сильные эмоции американцы получили ещё до того, как добрались до точки. В один момент девушка заметила очень милую и смешную картину за окном. Мимо них проскочила машина с собакой, которая выставила морду в окно на крыше. Кристина поняла, что это чудо нужно снять на видео, и попросила водителя прибавить газку. Вот что из этого вышло.

Кадры из видео © Facebook / kj.knight.3

В 15-секундном ролике видно, как пёс с довольной мордой ловит потоки воздуха развевающимися щеками. Зрелище ну очень смешное. Особенно если смотреть видео со звуком. И сама Кристина, и её семья от души похохотали над мохнатым соседом по трассе, пишет The Dodo.

Это была настоящая истерика! Мы чуть животы не надорвали из-за этого пса. Я так смеялась, что потом слёзы пришлось вытирать. Дети тоже оценили Кристина Магнер

Кадры из видео © Facebook / kj.knight.3