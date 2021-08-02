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Семья не смогла сдержать смех, увидев в соседней машине, как на ветру развевается собачья морда

Впрочем, ещё неизвестно, что смешнее — сам герой видео или гомерический смех за кадром.

2 августа, 14:51

Кадры из видео © Facebook / kj.knight.3

В прошлом месяце Кристина Магнер из Палмера, США, ездила загород с семьёй, но все самые сильные эмоции американцы получили ещё до того, как добрались до точки. В один момент девушка заметила очень милую и смешную картину за окном. Мимо них проскочила машина с собакой, которая выставила морду в окно на крыше. Кристина поняла, что это чудо нужно снять на видео, и попросила водителя прибавить газку. Вот что из этого вышло.

Кадры из видео © Facebook / kj.knight.3

В 15-секундном ролике видно, как пёс с довольной мордой ловит потоки воздуха развевающимися щеками. Зрелище ну очень смешное. Особенно если смотреть видео со звуком. И сама Кристина, и её семья от души похохотали над мохнатым соседом по трассе, пишет The Dodo.

Это была настоящая истерика! Мы чуть животы не надорвали из-за этого пса. Я так смеялась, что потом слёзы пришлось вытирать. Дети тоже оценили

Кристина Магнер

Кадры из видео © Facebook / kj.knight.3

Пересмотрев видео, Кристина поняла: она просто обязана поделиться им в Facebook. Прошла пара дней, и друзья начали умолять Магнер сделать ролик публичным, чтобы они могли репостнуть его к себе. Так, уже через неделю видео посмотрели тысячи раз, а про случай написали несколько СМИ.

40 млн просмотров за сутки: Хозяйка поборола медведя, который забрался на забор и схватил одну из её собак

40 млн просмотров за сутки: Хозяйка поборола медведя, который забрался на забор и схватил одну из её собак

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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