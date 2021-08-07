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Девушка поражает тем, как она меняет своё лицо с помощью косметики, но одну деталь ей не простили

Мари Мария из Португалии — весьма успешный бьюти-блогер. Девушка основала собственный косметический бренд и неплохо на этом зарабатывает. Вот только не всем такой подход к красоте нравится.

7 августа, 15:00

Кадр из видео © TikTok / marimariamakeup

В соцсетях на Мари подписаны миллионы человек. Девушка делится бьюти-лайфхаками и обучающими видео по макияжу. Аудитория уже привыкла к ней и принимает всё, что бы красотка ни опубликовала. Но недавно один из роликов Мари так завирусился, что его увидели миллионы людей, которые и не подозревали о существовании блогерши.

Кадры из видео © TikTok / marimariamakeup

Макияж они оценили — к мастерству девушки не может быть никаких вопросов. Зрителей возмутил другой момент. В начале видео девушка показывает себя без макияжа — всё её лицо усыпано веснушками. Мгновение — и вот все они скрылись под толстым слоем тонального крема. Пользователи соцсети не могли понять, как девушка может по собственной воле маскировать свою изюминку.

Кадры из видео © TikTok / marimariamakeup

Кадры из видео © TikTok / marimariamakeup

Зачем тебе перекрывать веснушки? Веснушки — это здорово

Пользователь TikTok

Слишком много косметики. Ты и так выглядишь великолепно со своими красивыми веснушками

Пользователь TikTok

Почему ты прячешь свои веснушки? Я уважаю всё, что ты делаешь. Мне просто интересно, ведь у тебя такая красивая кожа

Пользователь TikTok

Кадры из видео © TikTok / marimariamakeup

Кадры из видео © TikTok / marimariamakeup

Однако в комментариях нашлись и фанаты Мари, готовые её защищать. Суть простая: это её лицо, её веснушки и её блог, так что она вправе делать всё что захочет, пишет Mirror. Впрочем, даже они признали, что с веснушками девушке намного лучше.

Красотки из TikTok смыли с лиц всю косметику, и из-за увиденного парни потеряли всякую веру в девушек

Красотки из TikTok смыли с лиц всю косметику, и из-за увиденного парни потеряли всякую веру в девушек

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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