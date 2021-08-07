Девушка поражает тем, как она меняет своё лицо с помощью косметики, но одну деталь ей не простили

Мари Мария из Португалии — весьма успешный бьюти-блогер. Девушка основала собственный косметический бренд и неплохо на этом зарабатывает. Вот только не всем такой подход к красоте нравится.