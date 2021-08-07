15 весьма опасных фото с "кошачьим вирусом", после просмотра которых невозможно не засмеяться
Пока кошатники умиляются своим очаровательным пушистым питомцам, есть люди, которые могут над ними разве что смеяться. Причин для этого достаточно. В подборке ниже — 15 фото заглючивших усатых.
У интернет-проекта с говорящим называнием cat_virus.exe ("кошачий_вирус.exe") поклонников почти триста тысяч. Больше чем у типичных страниц с фотографиями котиков. Всё просто. Вместо приторно-милых кадров — жутко странные, на которых усатые явно стали жертвой вируса. Иначе почему они ведут себя так странно?
"Кто посмел меня разбудить?"
"Скажи "Сыыыр!"
"О, тут хранятся очень важные документы"
Надписи на листках: "Туалет слева, НО! Коты живут тут! Им нельзя выходить! Держите дверь закрытой"
"Кажется, они что-то планируют"
"Кто куда, а я обратно в Нарнию"
"Вот это называется правильный ракурс"
"Ты меня извини, но... я не впечатлён"
"Я тут к парикмахеру новому сходил... как тебе стрижка? Только честно"
"Ты можешь уже прекратить стучать по клавиатуре? Ну невозможно уже, я вообще-то заснуть пытаюсь..."
"Господи, за что мне это всё?.."
"Безопасность превыше всего"
"Поехали!"
"Сын, нам нужно поговорить"
"Я не уверен, но, похоже, нашему коту уже пора к ветеринару"
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