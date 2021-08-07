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15 весьма опасных фото с "кошачьим вирусом", после просмотра которых невозможно не засмеяться

Пока кошатники умиляются своим очаровательным пушистым питомцам, есть люди, которые могут над ними разве что смеяться. Причин для этого достаточно. В подборке ниже — 15 фото заглючивших усатых.

7 августа, 11:00

Фото © Instagram / Cat_virus.exe

У интернет-проекта с говорящим называнием cat_virus.exe ("кошачий_вирус.exe") поклонников почти триста тысяч. Больше чем у типичных страниц с фотографиями котиков. Всё просто. Вместо приторно-милых кадров — жутко странные, на которых усатые явно стали жертвой вируса. Иначе почему они ведут себя так странно?

"Кто посмел меня разбудить?"

Фото © Instagram / Cat_virus.exe

Фото © Instagram / Cat_virus.exe

"Скажи "Сыыыр!"

Фото © Instagram / Cat_virus.exe

Фото © Instagram / Cat_virus.exe

"О, тут хранятся очень важные документы"

Фото © Instagram / Cat_virus.exe

Фото © Instagram / Cat_virus.exe

Надписи на листках: "Туалет слева, НО! Коты живут тут! Им нельзя выходить! Держите дверь закрытой"

Фото © Instagram / Cat_virus.exe

Фото © Instagram / Cat_virus.exe

"Кажется, они что-то планируют"

Фото © Instagram / Cat_virus.exe

Фото © Instagram / Cat_virus.exe

"Кто куда, а я обратно в Нарнию"

Фото © Instagram / Cat_virus.exe

Фото © Instagram / Cat_virus.exe

"Вот это называется правильный ракурс"

Фото © Instagram / Cat_virus.exe

Фото © Instagram / Cat_virus.exe

"Ты меня извини, но... я не впечатлён"

Фото © Instagram / Cat_virus.exe

Фото © Instagram / Cat_virus.exe

"Я тут к парикмахеру новому сходил... как тебе стрижка? Только честно"

Фото © Instagram / Cat_virus.exe

Фото © Instagram / Cat_virus.exe

"Ты можешь уже прекратить стучать по клавиатуре? Ну невозможно уже, я вообще-то заснуть пытаюсь..."

Фото © Instagram / Cat_virus.exe

Фото © Instagram / Cat_virus.exe

"Господи, за что мне это всё?.."

Фото © Instagram / Cat_virus.exe

Фото © Instagram / Cat_virus.exe

"Безопасность превыше всего"

Фото © Instagram / Cat_virus.exe

Фото © Instagram / Cat_virus.exe

"Поехали!"

Фото © Instagram / Cat_virus.exe

Фото © Instagram / Cat_virus.exe

"Сын, нам нужно поговорить"

Фото © Instagram / Cat_virus.exe

Фото © Instagram / Cat_virus.exe

"Я не уверен, но, похоже, нашему коту уже пора к ветеринару"

Фото © Instagram / Cat_virus.exe

Фото © Instagram / Cat_virus.exe

Кошка спасла хозяйке жизнь, когда резко изменилась в поведении и начала постоянно лежать на её груди

Кошка спасла хозяйке жизнь, когда резко изменилась в поведении и начала постоянно лежать на её груди

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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