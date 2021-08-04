Кот ворвался на поле во время бейсбольного матча и вытворял такое, что трибуны кричали от восторга
Судя по всему, в Америке настолько любят данный вид спорта, что посмотреть игру приходят даже коты.
Скриншот © YouTube / Mac VelJohnson
Зрители пришли на матч между бейсбольными командами "Балтимор Ориолс" и "Нью-Йорк Янкиз", проходивший в Нью-Йорке, США, однако увидели чуть больше, чем планировали. В какой-то момент на поле выбежал бездомный кот и сразу перетянул на себя внимание и фанатов, и игроков.
Пушистик ловко носился по полю под шум трибун. Но вскоре несколько мужчин бросились к нему и стали выгонять хвостатого с поля, словно булгаковского Бегемота из трамвая. Молниеносное животное не удавалось поймать несколько минут, но в итоге ему открыли проход на трибуну, чем кот немедленно воспользовался.
Матч завершился со счётом 7:1 в пользу "Балтимор Ориолс", пишет MLB.com. И игрок победившей команды Седрик Маллинз так описал забавный момент: "Мы видели кота на стадионе ранее, он просто отдыхал, поэтому мы оставили его в покое. Следующее, что я помню, я услышал аплодисменты всех фанатов, но не знал, что происходит. Я не видел кота, пока он не оказался у стены дальнего поля. Потом за ним гонялись семеро взрослых мужчин. Было довольно забавно наблюдать".
"Вася, не надо нам столько мяса": Хозяева сняли, как домашний кот спас их от медведя, не испугавшись ни на секунду
WOW-animals
"Вася, не надо нам столько мяса": Хозяева сняли, как домашний кот спас их от медведя, не испугавшись ни на секунду
сегодня в 09:19
Семья не смогла сдержать смех, увидев в соседней машине, как на ветру развевается собачья морда
2 августа, 14:51
15 очаровательных фото, после которых каждый захочет бросить всё и стать ветеринаром
1 августа, 12:00
Комментариев: 0