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Кот ворвался на поле во время бейсбольного матча и вытворял такое, что трибуны кричали от восторга

Судя по всему, в Америке настолько любят данный вид спорта, что посмотреть игру приходят даже коты.

4 августа, 15:03

Скриншот © YouTube / Mac VelJohnson

Зрители пришли на матч между бейсбольными командами "Балтимор Ориолс" и "Нью-Йорк Янкиз", проходивший в Нью-Йорке, США, однако увидели чуть больше, чем планировали. В какой-то момент на поле выбежал бездомный кот и сразу перетянул на себя внимание и фанатов, и игроков.

Пушистик ловко носился по полю под шум трибун. Но вскоре несколько мужчин бросились к нему и стали выгонять хвостатого с поля, словно булгаковского Бегемота из трамвая. Молниеносное животное не удавалось поймать несколько минут, но в итоге ему открыли проход на трибуну, чем кот немедленно воспользовался.

Матч завершился со счётом 7:1 в пользу "Балтимор Ориолс", пишет MLB.com. И игрок победившей команды Седрик Маллинз так описал забавный момент: "Мы видели кота на стадионе ранее, он просто отдыхал, поэтому мы оставили его в покое. Следующее, что я помню, я услышал аплодисменты всех фанатов, но не знал, что происходит. Я не видел кота, пока он не оказался у стены дальнего поля. Потом за ним гонялись семеро взрослых мужчин. Было довольно забавно наблюдать".

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Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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