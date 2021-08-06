Это диагноз: зачем в Удмуртии закрыли психотуберкулёзное отделение и куда отправят пациентов Врачей отправили в простой из-за того, что отделение, в котором они работали с больными туберкулёзом и ВИЧ при наличии психиатрических расстройств, решили ликвидировать, а пациентов выписать. 5 августа, 21:40 Фото © Shutterstock

Минздрав Удмуртии посчитал, что психотуберкулёзное отделение № 20 Республиканской клинической психиатрической больницы в Сардане простаивает. По мнению властей, большинство из 43 пациентов вылечили, а остальных можно распределить в другие учреждения или тоже выписать.

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Местные жители и специалисты тут же обеспокоились — среди них будут ходить люди с открытой формой туберкулёза, да ещё и с психическими отклонениями. Ведь отделение является единственным в республике и лечить таких пациентов по профилю могут только в Сардане.

Если они сейчас сократят, ликвидируют единственное психотуберкулёзное отделение, то это аукнется, как мы полагаем, вспышкой туберкулёза в регионе и увеличением преступности Иван Комышев Младший медбрат психотуберкулёзного отделения Республиканской клинической психоневрологической больницы

И случаи преступлений выписанных ранее пациентов уже есть. 37-летний мужчина из села Малая Пурга, который также имел психические отклонения и проходил лечение, по версии следствия, зарезал сожителя его сестры в доме, куда отправился после лечения. На допросе он сообщил следователю, что услышал голоса, посоветовавшие убить мужа сестры.

Главной же причиной закрытия отделения с тяжелобольными пациентами удмуртский Минздрав называет отсутствие лицензии по специальности "фтизиатрия". А получать её якобы нет смысла из-за изношенности здания. По мнению местных жителей, получается, что проще закрыть всё отделение, а не ремонтировать корпуса.

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Сейчас отделение пока пустует, везде вместо пациентов незастеленные кровати и безлюдные коридоры.

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Избавиться от бремени в виде психотуберкулёзного отделения власти пытаются уже не первый год. В 2020-м его уже хотели закрыть, выписав несколько пациентов и таким образом сделав содержание стационара нецелесообразным. Но после серии пикетов местных жителей от этой идеи отказались. Правда, лишь временно, до февраля 2021 года. Врачам объявили, что их работа является невостребованной, и отправили в вынужденный простой, сократив, по словам медиков, зарплату.

Местный профсоюз направил жалобу в инспекцию по труду. Там уже нашли несколько нарушений. В сентябре должен состояться суд, именно от него и будет зависеть закрытие отделения и пребывание бывших пациентов психотуберкулёзного отделения на улице среди здоровых людей.

Авторы Алексей Соков