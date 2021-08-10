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Девушка содрала обои во время ремонта и увидела надпись, из-за которой не может спокойно спать

Такого совпадения владелица не могла представить и теперь ждёт свой день рождения со сжимающимся сердцем.

10 августа, 08:00

Фото © TikTok / loubobang

Пользовательница с ником loubobang из Линкольншира, Англия, рассказала в "Тиктоке", что сделала пугающее открытие. Когда она ремонтировала свой 150-летний дом, выполненный в григорианском стиле, то нашла под пятью слоями обоев странную надпись. Выведенные маркером слова предупреждали о Судном дне.

10 сентября — конец света

надпись на стене

Видео © TikTok / loubobang

Девушка призналась, что обычно её так просто не запугать. Однако здесь был один нюанс. "Меня это напугало, потому что 10 сентября мой день рождения, и сейчас всё это становится немного странным", — призналась она.

Фото © TikTok / loubobang

Фото © TikTok / loubobang

Пользователи постарались поддержать блогершу как могли. Некоторые рассказывали, что слышали истории и пострашнее. А кто-то даже посоветовал ей переехать, чтобы не искушать судьбу.

Когда в 2010 году мои родители сняли в спальне обои (которые были примерно из 80-х), там оказалась надпись "Привет, Полина". Полина — имя моей мамы

aimarie

Ты думаешь, что это страшно? Когда мои бабушка с дедушкой переехали в новый дом, в спальне под ковром они нашли пентаграмму

autie_dino

Продай дом, уезжай подальше, смени имя — и всё будет хорошо

johnheathfield

Кот ворвался на поле во время бейсбольного матча и вытворял такое, что трибуны кричали от восторга

Кот ворвался на поле во время бейсбольного матча и вытворял такое, что трибуны кричали от восторга

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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