Девушка содрала обои во время ремонта и увидела надпись, из-за которой не может спокойно спать
Такого совпадения владелица не могла представить и теперь ждёт свой день рождения со сжимающимся сердцем.
Пользовательница с ником loubobang из Линкольншира, Англия, рассказала в "Тиктоке", что сделала пугающее открытие. Когда она ремонтировала свой 150-летний дом, выполненный в григорианском стиле, то нашла под пятью слоями обоев странную надпись. Выведенные маркером слова предупреждали о Судном дне.
10 сентября — конец света
Видео © TikTok / loubobang
Девушка призналась, что обычно её так просто не запугать. Однако здесь был один нюанс. "Меня это напугало, потому что 10 сентября — мой день рождения, и сейчас всё это становится немного странным", — призналась она.
Пользователи постарались поддержать блогершу как могли. Некоторые рассказывали, что слышали истории и пострашнее. А кто-то даже посоветовал ей переехать, чтобы не искушать судьбу.
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