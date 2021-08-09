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Пользователи карт Google хотели посмотреть, как выглядит озеро Лох-Несс, но наткнулись на кадры 18+

Google Maps работает так, что каждый пользователь может загрузить на карту свою панораму через официальное приложение. Обычно все кадры проходят жёсткую проверку, но в этот раз что-то пошло не так.

9 августа, 11:25

Фото © Google Maps

На странную панораму обратили внимание пользователи "Твиттера". В одном из вирусных постов автор попросил читателей зайти в приложение Google Maps, вбить в поиск Loch Ness и сразу открыть просмотр улиц. Что будет дальше — никто толком не объяснял. Но всё становилось понятно, если пройтись по алгоритму. Оказывается, несколько дней назад один из пользователей карт опубликовал панораму с собой... абсолютно голым, пишет Daily Star.

Фото © Google Maps

Фото © Google Maps

Из-за ошибки Google на протяжении трёх дней пользователи карт могли увидеть на панораме озера Лох-Несс голого мужчину с эрегированным пенисом. Без цензуры. Казалось бы, как часто кто-то смотрит панорамы с озера? Так вот, это произведение эротического искусства за три дня посмотрели больше 370 тысяч раз!

Фото © Google Maps

Фото © Google Maps

Можно подумать, что мужчина мог случайно опубликовать панораму, но, судя по всему, это совсем не так. За последние три года этот незнакомец далеко не в первый раз появляется голым на просмотре улиц в картах Google по всей Европе. Судя по всему, это его хобби. Ему удалось пройти цензуру IT-гиганта со своими кадрами из Эстонии, Франции, Турции и т.д.

На картах Google нашли самый мистический город в России, и всему виной панорама с жутким школьником

На картах Google нашли самый мистический город в России, и всему виной панорама с жутким школьником

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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