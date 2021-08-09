Пользователи карт Google хотели посмотреть, как выглядит озеро Лох-Несс, но наткнулись на кадры 18+

На странную панораму обратили внимание пользователи "Твиттера". В одном из вирусных постов автор попросил читателей зайти в приложение Google Maps, вбить в поиск Loch Ness и сразу открыть просмотр улиц. Что будет дальше — никто толком не объяснял. Но всё становилось понятно, если пройтись по алгоритму. Оказывается, несколько дней назад один из пользователей карт опубликовал панораму с собой... абсолютно голым, пишет Daily Star.

Фото © Google Maps

Из-за ошибки Google на протяжении трёх дней пользователи карт могли увидеть на панораме озера Лох-Несс голого мужчину с эрегированным пенисом. Без цензуры. Казалось бы, как часто кто-то смотрит панорамы с озера? Так вот, это произведение эротического искусства за три дня посмотрели больше 370 тысяч раз!

Фото © Google Maps