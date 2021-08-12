Камера сняла, как полицейские спасли бабушку, которая пережила клиническую смерть в аэропорту Самары
Только быстрая реакция и профессиональная подготовка правоохранителей смогли вернуть пенсионерку к жизни.
Случается время и для хороших новостей. Два полицейских из Самары стали местными героями, когда во время смены в самарском аэропорту Курумоч они спасли жизнь пенсионерке. 72-летней жительнице Хабаровского края внезапно стало плохо, и она потеряла сознание посреди зала. Младший сержант полиции Олег Бондарь заметил бабушку и бросился к ней, а когда понял, что у той отсутствует дыхание и пульс, сообщил об этом старшему смены лейтенанту полиции Владимиру Сальникову.
Видео © МВД России
Сержант принялся оказывать первую помощь бабушке, пока его товарищ вызывал скорую и сообщал медработникам аэропорта. Вместе с волонтёром из очевидцев правоохранителям удалось восстановить пульс и привести бабушку в чувства, а после этого подоспели и врачи скорой. Состояние пенсионерки удалось стабилизировать, и жительница Хабаровского края отправилась в больницу, сообщается на сайте МВД России.
Позже выяснилось, что в тот роковой момент старушка пережила клиническую смерть и выжила лишь благодаря быстрой реакции полицейских и окружающих. А необходимые навыки и опыт первой помощи Олег Бондарь только недавно получил во время профессиональной подготовки в институте. Сейчас бабушка направилась домой, пройдя курс терапии в больнице, и даже связалась с правоохранителями.
Во время телефонного разговора она поблагодарила своих спасителей, особенно отметив своевременные и профессиональные действия Олега Бондаря
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