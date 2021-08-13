Девушка списала свой живот на то, что она объелась сэндвичем, но тест показал 5-й месяц беременности

Два года назад Жасмин из Сан-Диего, Калифорния, съела сэндвич и заметила, что её как-то сильно разнесло от одного бутерброда. Девушка отправила фотографию своего живота маме. Ответ её насторожил: "На всякий случай тебе нужно сделать тест на беременность". Жасмин тут же пошла в аптеку. В каком же шоке была американка, когда увидела две полоски. Сходив ко врачу, она подтвердила свои догадки — она не просто беременна, это уже был пятый месяц срока!

Фото © Instagram / jasminandleighton

В том, что Жасмин ничего не заметила, нет ничего удивительного — живот увеличился лишь слегка, а всем симптомам она всегда находила объяснение. Нет менструаций? Всё из-за противозачаточных! Стала чаще ходить в туалет — должно быть, инфекция мочевыводящих путей. Постоянные спазмы? Всё из-за больного желудка. Но после удивительного открытия игнорировать беременность было уже проблематично. Живот рос всё активнее, а родила девушка вообще раньше срока — через три месяца после первого теста, на 32-й неделе.

На момент родов у Жасмин уже не было партнёра, но она прекрасно знала, кто отец ребёнка. Спрашивать его, собирается ли он разделить родительские обязанности, девушка не стала — она и про себя-то этого не знала.

У меня был парень, но это не было чем-то серьёзным. 100 процентов никто из нас не был готов заводить семью. Я помню, как однажды он спросил меня, не завести ли нам собаку, и тогда я однозначно отказалась: "Собака? Это как 15-летнее обязательство, а что если мы разойдёмся? Будем возить её друг другу?" Жасмин Миллер

Фото © Instagram / jasminandleighton