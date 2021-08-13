Девушка списала свой живот на то, что она объелась сэндвичем, но тест показал 5-й месяц беременности
Жасмин Миллер из США уже почти два года ответственно исполняет материнские обязанности. Кто бы мог подумать, что до пятого месяца она даже не знала, что ребёнок уже на подходе.
Два года назад Жасмин из Сан-Диего, Калифорния, съела сэндвич и заметила, что её как-то сильно разнесло от одного бутерброда. Девушка отправила фотографию своего живота маме. Ответ её насторожил: "На всякий случай тебе нужно сделать тест на беременность". Жасмин тут же пошла в аптеку. В каком же шоке была американка, когда увидела две полоски. Сходив ко врачу, она подтвердила свои догадки — она не просто беременна, это уже был пятый месяц срока!
В том, что Жасмин ничего не заметила, нет ничего удивительного — живот увеличился лишь слегка, а всем симптомам она всегда находила объяснение. Нет менструаций? Всё из-за противозачаточных! Стала чаще ходить в туалет — должно быть, инфекция мочевыводящих путей. Постоянные спазмы? Всё из-за больного желудка. Но после удивительного открытия игнорировать беременность было уже проблематично. Живот рос всё активнее, а родила девушка вообще раньше срока — через три месяца после первого теста, на 32-й неделе.
На момент родов у Жасмин уже не было партнёра, но она прекрасно знала, кто отец ребёнка. Спрашивать его, собирается ли он разделить родительские обязанности, девушка не стала — она и про себя-то этого не знала.
У меня был парень, но это не было чем-то серьёзным. 100 процентов никто из нас не был готов заводить семью. Я помню, как однажды он спросил меня, не завести ли нам собаку, и тогда я однозначно отказалась: "Собака? Это как 15-летнее обязательство, а что если мы разойдёмся? Будем возить её друг другу?"
И хоть Жасмин не планировала становиться мамой, судя по всему, у неё это хорошо получается. Гормоны сделали своё дело, и сейчас американка души не чает в малышке. С первых месяцев СММ-менеджер публикует фотографии дочурки в свой инстаграм. Сейчас на профиль jasminandleighton подписано больше 17 тысяч человек, пишет Daily Mail.
WOW-news
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