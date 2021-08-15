Девушка постоянно стеснялась витилиго, но стоило завести TikTok, как теперь все любуются её лицом
Необычная внешность Виктории сделала её звездой, ведь то, что она считала недостатком, оказалось очень красивой особенностью.
Мама из Кентукки, которая постоянно комплексовала из-за того, что на одном её глазу поседели ресницы и бровь, стала звездой TikTok. Пользователи восхищаются её натуральностью, хотя сама Виктория Сантьяго всячески пыталась скрыть эту особенность. Дело в том, что, будучи подростком, девушка страдала от опоясывающего лишая — грибковой инфекции, из-за которой у неё на коже появились белые пятна, сообщает Mirror.
Но в 2016 году ситуация ухудшилась, у Виктории начало развиваться витилиго, из-за которого часть её волос поседела. В поисках поддержки девушка зарегестрировалась в TikTok и не прогадала.
Из-за витилиго я постоянно плакала, когда смотрела на себя в зеркало. Для меня было непосильной задачей находиться в общественных местах, но некоторые люди не понимали моих чувств и лишь давали непрошеные советы
Как признаётся Виктория, люди постоянно глазели на неё, из-за чего она постоянно беспокоилась о том, что они думают. Однако сейчас девушка с гордостью показывает свою уникальную внешность, а более 40 тыс. подписчиков в TikTok поддерживают её в этом. Так, например, Виктория поделилась видео, как она пытается накрасить свои белые ресницы. Однако в комментариях ей посоветовали выкинуть тушь куда подальше, ведь она бесподобно красива и без неё.
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