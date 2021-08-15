Девушка постоянно стеснялась витилиго, но стоило завести TikTok, как теперь все любуются её лицом

Мама из Кентукки, которая постоянно комплексовала из-за того, что на одном её глазу поседели ресницы и бровь, стала звездой TikTok. Пользователи восхищаются её натуральностью, хотя сама Виктория Сантьяго всячески пыталась скрыть эту особенность. Дело в том, что, будучи подростком, девушка страдала от опоясывающего лишая — грибковой инфекции, из-за которой у неё на коже появились белые пятна, сообщает Mirror .

Но в 2016 году ситуация ухудшилась, у Виктории начало развиваться витилиго, из-за которого часть её волос поседела. В поисках поддержки девушка зарегестрировалась в TikTok и не прогадала.

Из-за витилиго я постоянно плакала, когда смотрела на себя в зеркало. Для меня было непосильной задачей находиться в общественных местах, но некоторые люди не понимали моих чувств и лишь давали непрошеные советы

Как признаётся Виктория, люди постоянно глазели на неё, из-за чего она постоянно беспокоилась о том, что они думают. Однако сейчас девушка с гордостью показывает свою уникальную внешность, а более 40 тыс. подписчиков в TikTok поддерживают её в этом. Так, например, Виктория поделилась видео, как она пытается накрасить свои белые ресницы. Однако в комментариях ей посоветовали выкинуть тушь куда подальше, ведь она бесподобно красива и без неё.