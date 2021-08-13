Мама не смогла сдержать слёз, когда после трёх выкидышей на УЗИ рядом с младенцем появился ангел
Хотя беременность Стейси была проблемной, малыш выжил несмотря ни на что — сейчас ему четыре годика.
Своего младшего ребёнка 38-летняя Стейси Эстли не просто так считает подарком откуда-то свыше. Как только женщина родила дочь, её настигла череда выкидышей. За семь месяцев молодая мама потеряла троих детей, что невероятно сильно по ней ударило. Стейси погрузилась в депрессию и решила, что, видимо, её организм больше не выдержит беременность. Однако спустя пять недель женщина поняла, что снова ждёт ребёнка, пишет The Mirror.
Врач УЗИ заверил Стейси, что пока беременность протекает без проблем, однако плод находился опасно близко к выходу. Молодая мама решила дать себе ещё один шанс и оставила ребёнка, вот только спустя пару недель у неё началось сильное кровотечение. Женщина в ужасе бросилась в больницу, уверенная, что всё повторяется вновь. Однако плод был цел, и этот случай никак на него не повлиял. Только образовавшаяся рядом гематома насторожила врачей.
С тех пор кровотечения повторялись регулярно, и каждый раз Стейси думала, что это конец, пока на 20-й неделе на новом обследовании не обнаружилось нечто странное. На скане УЗИ над младенцем появился силуэт, напоминающий профиль человека. Отчаявшаяся Стейси решила, что это ангел-хранитель, который следит за её сыном. Трудно сказать, правда это или нет, но женщине удалось родить без осложнений, хоть малыша и пришлось сразу отправить на лечение из-за сепсиса. Сейчас ему четыре года, и никаких проблем со здоровьем у него нет.
Я бесконечно благодарна тому, кто помог малышу остаться с нами. Мы прошли через столькие испытания, которые каждый раз пытались отнять нашего ребёнка, но сейчас всё хорошо. Наш идеальный, добрый, забавный и умный мальчик озаряет нашу жизнь
WOW-news
Девушка списала свой живот на то, что она объелась сэндвичем, но тест показал 5-й месяц беременности
сегодня в 07:05
Олимпийский бегун нашёл девушку, благодаря которой он выиграл золото, и эту встречу нужно видеть
вчера в 12:33
Якутская шаманка отпугнула лесные пожары от своего логова, которое единственное уцелело в селе
11 августа, 15:56
Комментариев: 0