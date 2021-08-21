15 непослушных собак, которых поймали на месте преступления, но им нисколько не стыдно
Конечно, мы без ума от наших пушистиков. Всё-таки собака — лучший друг человека. Но даже у этих милашек на счету очень много провалов. В подборке — 15 случаев, когда хозяева решили пристыдить псов.
"Я сбежал со своего двора, забрался на крыльцо соседки и лаял через защитную сетку, пока она пыталась провести урок по фортепиано с ребёнком"
"Мои человеки ушли без меня, так что я сбежал с нашего двора и пробежал полмили к дому моего дяди, чтобы пожаловаться"
"Заведите австралийскую пастушью собаку", — говорили они. "Будет весело", — говорили они"
"Я люблю сбегать из дома каждую ночь, чтобы лизать жаб"
"Мы сожрали мамину любимую шариковую ручку. А ещё флешку, письмо и папину зарядку от ноутбука"
"Я стырил запечатанные банки с кошачьим кормом и своей невероятной силой открыл их, чтобы всё съесть. Я сделал это с 4 банками, пока моя мама была на работе, и мне вообще ничуть не стыдно!!!"
"Я Орешек, и мне нравится воровать мамину обувь, пока она на работе"
"Доверься нашему чутью, так красивее"
"Привет, я Себастьян, и я вытащил все коробки с хлопьями на улицу и уничтожил их"
"Я съел мамин паспорт"
"Я вытащил своего братишку из лежака, и вместе мы гавкали на маму в 3 часа ночи, чтобы она покормила нас"
"Я съел все пончики"
"Не будем показывать пальцем, но кое-кто из нас не может и пары часов просидеть в одиночестве!"
"Я написал маме на ногу из-за того, что не получил вкусняшку сразу же. Мне даже не стыдно"
"Мне нравится есть игрушечных принцесс моих человеков. Я уже сожрал Белль, Аврору и Ариэль"
Примеры выше — лишь крошечная часть тех фотографий, которыми делятся пользователи Reddit. Ещё больше кадров — в теме dogshaming.
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