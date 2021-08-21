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    15 непослушных собак, которых поймали на месте преступления, но им нисколько не стыдно

    Конечно, мы без ума от наших пушистиков. Всё-таки собака — лучший друг человека. Но даже у этих милашек на счету очень много провалов. В подборке — 15 случаев, когда хозяева решили пристыдить псов.

    21 августа, 14:00

    Фото © Reddit / dogshaming

    "Я сбежал со своего двора, забрался на крыльцо соседки и лаял через защитную сетку, пока она пыталась провести урок по фортепиано с ребёнком"

    Фото © Reddit / dogshaming

    Фото © Reddit / dogshaming

    "Мои человеки ушли без меня, так что я сбежал с нашего двора и пробежал полмили к дому моего дяди, чтобы пожаловаться"

    Фото © Reddit / dogshaming

    Фото © Reddit / dogshaming

    "Заведите австралийскую пастушью собаку", — говорили они. "Будет весело", — говорили они"

    Фото © Reddit / dogshaming

    Фото © Reddit / dogshaming

    "Я люблю сбегать из дома каждую ночь, чтобы лизать жаб"

    Фото © Reddit / dogshaming

    Фото © Reddit / dogshaming

    "Мы сожрали мамину любимую шариковую ручку. А ещё флешку, письмо и папину зарядку от ноутбука"

    Фото © Reddit / dogshaming

    Фото © Reddit / dogshaming

    "Я стырил запечатанные банки с кошачьим кормом и своей невероятной силой открыл их, чтобы всё съесть. Я сделал это с 4 банками, пока моя мама была на работе, и мне вообще ничуть не стыдно!!!"

    Фото © Reddit / dogshaming

    Фото © Reddit / dogshaming

    "Я Орешек, и мне нравится воровать мамину обувь, пока она на работе"

    Фото © Reddit / dogshaming

    Фото © Reddit / dogshaming

    "Доверься нашему чутью, так красивее"

    Фото © Reddit / dogshaming

    Фото © Reddit / dogshaming

    "Привет, я Себастьян, и я вытащил все коробки с хлопьями на улицу и уничтожил их"

    Фото © Reddit / dogshaming

    Фото © Reddit / dogshaming

    "Я съел мамин паспорт"

    Фото © Reddit / dogshaming

    Фото © Reddit / dogshaming

    "Я вытащил своего братишку из лежака, и вместе мы гавкали на маму в 3 часа ночи, чтобы она покормила нас"

    Фото © Reddit / dogshaming

    Фото © Reddit / dogshaming

    "Я съел все пончики"

    Фото © Reddit / dogshaming

    Фото © Reddit / dogshaming

    "Не будем показывать пальцем, но кое-кто из нас не может и пары часов просидеть в одиночестве!"

    Фото © Reddit / dogshaming

    Фото © Reddit / dogshaming

    "Я написал маме на ногу из-за того, что не получил вкусняшку сразу же. Мне даже не стыдно"

    Фото © Reddit / dogshaming

    Фото © Reddit / dogshaming

    "Мне нравится есть игрушечных принцесс моих человеков. Я уже сожрал Белль, Аврору и Ариэль"

    Фото © Reddit / dogshaming

    Фото © Reddit / dogshaming

    Примеры выше — лишь крошечная часть тех фотографий, которыми делятся пользователи Reddit. Ещё больше кадров — в теме dogshaming.

    15 семей, которым удалось подружить кошку с собакой, хоть по некоторым из этих фото так и не скажешь

    15 семей, которым удалось подружить кошку с собакой, хоть по некоторым из этих фото так и не скажешь

    Авторы
    Сергей Трофимов
    Сергей Трофимов

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