15 непослушных собак, которых поймали на месте преступления, но им нисколько не стыдно

"Я сбежал со своего двора, забрался на крыльцо соседки и лаял через защитную сетку, пока она пыталась провести урок по фортепиано с ребёнком"

Фото © Reddit / dogshaming

"Мои человеки ушли без меня, так что я сбежал с нашего двора и пробежал полмили к дому моего дяди, чтобы пожаловаться"

Фото © Reddit / dogshaming

"Заведите австралийскую пастушью собаку", — говорили они. "Будет весело", — говорили они"

Фото © Reddit / dogshaming

"Я люблю сбегать из дома каждую ночь, чтобы лизать жаб"

Фото © Reddit / dogshaming

"Мы сожрали мамину любимую шариковую ручку. А ещё флешку, письмо и папину зарядку от ноутбука"

Фото © Reddit / dogshaming

"Я стырил запечатанные банки с кошачьим кормом и своей невероятной силой открыл их, чтобы всё съесть. Я сделал это с 4 банками, пока моя мама была на работе, и мне вообще ничуть не стыдно!!!"

Фото © Reddit / dogshaming

"Я Орешек, и мне нравится воровать мамину обувь, пока она на работе"

Фото © Reddit / dogshaming

"Доверься нашему чутью, так красивее"

Фото © Reddit / dogshaming

"Привет, я Себастьян, и я вытащил все коробки с хлопьями на улицу и уничтожил их"

Фото © Reddit / dogshaming

"Я съел мамин паспорт"

Фото © Reddit / dogshaming

"Я вытащил своего братишку из лежака, и вместе мы гавкали на маму в 3 часа ночи, чтобы она покормила нас"

Фото © Reddit / dogshaming

"Я съел все пончики"

Фото © Reddit / dogshaming

"Не будем показывать пальцем, но кое-кто из нас не может и пары часов просидеть в одиночестве!"

Фото © Reddit / dogshaming

"Я написал маме на ногу из-за того, что не получил вкусняшку сразу же. Мне даже не стыдно"

Фото © Reddit / dogshaming

"Мне нравится есть игрушечных принцесс моих человеков. Я уже сожрал Белль, Аврору и Ариэль"

Фото © Reddit / dogshaming

Примеры выше — лишь крошечная часть тех фотографий, которыми делятся пользователи Reddit. Ещё больше кадров — в теме dogshaming.