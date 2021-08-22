Мой дом — не моя кошка: 15 невероятно наглых усатых, которые проникли в чужое жилище и решили там остаться
Коты гуляют сами по себе, и, где им это делать, они не спрашивают. Так в своих квартирах люди находят не своих котов. Происходит такое настолько часто, что в "Фейсбуке" даже есть специальная группа.
В подборке ниже — 15 уморительных постов из группы My house, not my cat ("Мой дом, не моя кошка").
"Это Халявщик. Однажды он просто появился у нашего дома. Ни чипа, ни намёка на хозяина. Плакал, не переставая, пока мы его не впустили. Он не просто хороший мальчик — лучший. Теперь живёт с нами"
"Мой дом, не моя кошка. Вообще, это усатый нашей соседки, но она заявила, что кот слишком дикий и ему больше не рады в её доме"
"Два месяца назад завели кошку. Месяц назад — собаку. Сегодня к нам постучалось такое чудо: "Это у вас тут всех кормят?"
"Не мой дом, но это мой кот!"
"Рыжего вообще первый раз в жизни вижу"
"Итак, месяц или около того назад мой кот Аполлон принёс домой маленького бездомного котейку. <...> Мы сочли это чудесной случайностью и приветствовали его в нашей семье"
"Мой камин, мой коврик и мой дом, но кот определённо чей-то чужой"
"Мой дом, не мой кот... И утки тоже не мои. Что тут происходит?"
"Знакомьтесь, это Тупак, кот моего соседа. Музыку он любит"
"Ещё несколько недель назад она была не моей кошкой. Но потом она затащила свою задницу в наш дом, и теперь, полагаю, она точно мой питомец. А ещё ей скоро рожать..."
"Мой ребёнок, моя коляска, но 100% не мой кот. Не совсем в моём доме, но всё равно был большой сюрприз"
"Не мой кот, но, видимо, он хочет им стать"
"Посмотрите-ка, что мой пёс нашёл сегодня на заднем дворе!"
"Что ж, он даже не заметил подвоха"
"Купила новый дом. Это мой первый сосед, который пришёл приветствовать меня"
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