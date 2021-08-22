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    Мой дом — не моя кошка: 15 невероятно наглых усатых, которые проникли в чужое жилище и решили там остаться

    Коты гуляют сами по себе, и, где им это делать, они не спрашивают. Так в своих квартирах люди находят не своих котов. Происходит такое настолько часто, что в "Фейсбуке" даже есть специальная группа.

    22 августа, 06:00

    Фото © Facebook / My house, not my cat

    В подборке ниже — 15 уморительных постов из группы My house, not my cat ("Мой дом, не моя кошка").

    "Это Халявщик. Однажды он просто появился у нашего дома. Ни чипа, ни намёка на хозяина. Плакал, не переставая, пока мы его не впустили. Он не просто хороший мальчик — лучший. Теперь живёт с нами"

    Фото © Facebook / My house, not my cat

    Фото © Facebook / My house, not my cat

    "Мой дом, не моя кошка. Вообще, это усатый нашей соседки, но она заявила, что кот слишком дикий и ему больше не рады в её доме"

    Фото © Facebook / My house, not my cat

    Фото © Facebook / My house, not my cat

    "Два месяца назад завели кошку. Месяц назад — собаку. Сегодня к нам постучалось такое чудо: "Это у вас тут всех кормят?"

    Фото © Facebook / My house, not my cat

    Фото © Facebook / My house, not my cat

    "Не мой дом, но это мой кот!"

    Фото © Facebook / My house, not my cat

    Фото © Facebook / My house, not my cat

    "Рыжего вообще первый раз в жизни вижу"

    Фото © Facebook / My house, not my cat

    Фото © Facebook / My house, not my cat

    "Итак, месяц или около того назад мой кот Аполлон принёс домой маленького бездомного котейку. <...> Мы сочли это чудесной случайностью и приветствовали его в нашей семье"

    Фото © Facebook / My house, not my cat

    Фото © Facebook / My house, not my cat

    "Мой камин, мой коврик и мой дом, но кот определённо чей-то чужой"

    Фото © Facebook / My house, not my cat

    Фото © Facebook / My house, not my cat

    "Мой дом, не мой кот... И утки тоже не мои. Что тут происходит?"

    Фото © Facebook / My house, not my cat

    Фото © Facebook / My house, not my cat

    "Знакомьтесь, это Тупак, кот моего соседа. Музыку он любит"

    Фото © Facebook / My house, not my cat

    Фото © Facebook / My house, not my cat

    "Ещё несколько недель назад она была не моей кошкой. Но потом она затащила свою задницу в наш дом, и теперь, полагаю, она точно мой питомец. А ещё ей скоро рожать..."

    Фото © Facebook / My house, not my cat

    Фото © Facebook / My house, not my cat

    "Мой ребёнок, моя коляска, но 100% не мой кот. Не совсем в моём доме, но всё равно был большой сюрприз"

    Фото © Facebook / My house, not my cat

    Фото © Facebook / My house, not my cat

    "Не мой кот, но, видимо, он хочет им стать"

    Фото © Facebook / My house, not my cat

    Фото © Facebook / My house, not my cat

    "Посмотрите-ка, что мой пёс нашёл сегодня на заднем дворе!"

    Фото © Facebook / My house, not my cat

    Фото © Facebook / My house, not my cat

    "Что ж, он даже не заметил подвоха"

    Фото © Facebook / My house, not my cat

    Фото © Facebook / My house, not my cat

    "Купила новый дом. Это мой первый сосед, который пришёл приветствовать меня"

    Фото © Facebook / My house, not my cat

    Фото © Facebook / My house, not my cat

    15 семей, которым удалось подружить кошку с собакой, хоть по некоторым из этих фото так и не скажешь

    15 семей, которым удалось подружить кошку с собакой, хоть по некоторым из этих фото так и не скажешь

    Авторы
    Сергей Трофимов
    Сергей Трофимов

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