В подборке ниже — 15 уморительных постов из группы My house, not my cat ("Мой дом, не моя кошка").

"Это Халявщик. Однажды он просто появился у нашего дома. Ни чипа, ни намёка на хозяина. Плакал, не переставая, пока мы его не впустили. Он не просто хороший мальчик — лучший. Теперь живёт с нами"

Фото © Facebook / My house, not my cat

"Мой дом, не моя кошка. Вообще, это усатый нашей соседки, но она заявила, что кот слишком дикий и ему больше не рады в её доме"

Фото © Facebook / My house, not my cat

"Два месяца назад завели кошку. Месяц назад — собаку. Сегодня к нам постучалось такое чудо: "Это у вас тут всех кормят?"

Фото © Facebook / My house, not my cat

"Не мой дом, но это мой кот!"

Фото © Facebook / My house, not my cat

"Рыжего вообще первый раз в жизни вижу"

Фото © Facebook / My house, not my cat

"Итак, месяц или около того назад мой кот Аполлон принёс домой маленького бездомного котейку. <...> Мы сочли это чудесной случайностью и приветствовали его в нашей семье"

Фото © Facebook / My house, not my cat

"Мой камин, мой коврик и мой дом, но кот определённо чей-то чужой"

Фото © Facebook / My house, not my cat

"Мой дом, не мой кот... И утки тоже не мои. Что тут происходит?"

Фото © Facebook / My house, not my cat

"Знакомьтесь, это Тупак, кот моего соседа. Музыку он любит"

Фото © Facebook / My house, not my cat

"Ещё несколько недель назад она была не моей кошкой. Но потом она затащила свою задницу в наш дом, и теперь, полагаю, она точно мой питомец. А ещё ей скоро рожать..."

Фото © Facebook / My house, not my cat

"Мой ребёнок, моя коляска, но 100% не мой кот. Не совсем в моём доме, но всё равно был большой сюрприз"

Фото © Facebook / My house, not my cat

"Не мой кот, но, видимо, он хочет им стать"

Фото © Facebook / My house, not my cat

"Посмотрите-ка, что мой пёс нашёл сегодня на заднем дворе!"

Фото © Facebook / My house, not my cat

"Что ж, он даже не заметил подвоха"

Фото © Facebook / My house, not my cat

"Купила новый дом. Это мой первый сосед, который пришёл приветствовать меня"