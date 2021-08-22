10 анонимных признаний от девушек, почему они сразу пожалели о том, что съехались со своими парнями

Начать жить в одной квартире — серьёзный шаг для любых отношений. Быть может, всё станет как в сказке или, наоборот, станет похоже на ад. Героиням этого материала не повезло.