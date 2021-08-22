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    10 анонимных признаний от девушек, почему они сразу пожалели о том, что съехались со своими парнями

    Начать жить в одной квартире — серьёзный шаг для любых отношений. Быть может, всё станет как в сказке или, наоборот, станет похоже на ад. Героиням этого материала не повезло.

    22 августа, 14:00

    Фото © Shutterstock

    На днях переехала к своему бойфренду. У нас у обоих есть дочери примерно одного возраста (четырёх и пяти лет), но я только что узнала, что он изменяет мне с матерью своего ребёнка… Пойти мне некуда

    Пользовательница Whisper

    Мы с моим молодым человеком съехались. Я люблю его всем сердцем, но недавно я осознала, что ненавижу, когда он ко мне притрагивается. Не понимаю, что происходит

    Пользовательница Whisper

    Гиф © Giphy

    Месяц назад ко мне приехал мой молодой человек, и с тех пор наши отношения стали ну очень скучными. Даже сексом не занимаемся

    Пользовательница Whisper

    Недавно переехала к своему молодому человеку, а он постоянно работает. Никогда ещё не чувствовала себя настолько одинокой. А ведь раньше я думала, что это будет самый счастливый период нашей совместной жизни

    Пользовательница Whisper

    Бойфренд недавно переехал в дом моей семьи, потому что ему больше некуда было идти. Сейчас мне приходится ждать, чтобы расстаться с ним

    Пользовательница Whisper

    Гиф © Giphy

    Недавно мы съехались с моим молодым человеком, и с тех пор мне постоянно кажется, что он мне изменяет. Не могу понять, я надумала или всё-таки права

    Пользовательница Whisper

    Только что переехала в квартиру своего парня и его лучшего друга. И у нас уже начались проблемы из-за того, что мы слишком мало времени проводим времени наедине. Ситуация становится только хуже, потому что вместе они проводят намного больше времени, чем мой парень со мной

    Пользовательница Whisper

    Гиф © Giphy

    Недавно я переехала к своему молодому человеку, с которым мы встречались целый год. И только сейчас я узнала, что он до сих пор не разведён, а ещё изменяет мне с девушками с сайта знакомств. Что за? Я разбита

    Пользовательница Whisper

    Лежу на диване. А мой новый парень, кажется, переехал в мою огромную и удобную постель. Не так я представляла романтику

    Пользовательница Whisper

    Я не знаю, почему я до сих пор не ушла от своего молодого человека. Никакого секса, мы даже едва разговариваем, а недавно зачем-то съехались. Даже не уверена, нравлюсь ли я ему до сих пор

    Пользовательница Whisper

    10 секретов анонимных женатиков, которые они никогда не расскажут супругам, ведь следом будет развод

    10 секретов анонимных женатиков, которые они никогда не расскажут супругам, ведь следом будет развод

    Авторы
    Сергей Трофимов
    Сергей Трофимов

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