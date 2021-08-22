10 анонимных признаний от девушек, почему они сразу пожалели о том, что съехались со своими парнями
Начать жить в одной квартире — серьёзный шаг для любых отношений. Быть может, всё станет как в сказке или, наоборот, станет похоже на ад. Героиням этого материала не повезло.
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На днях переехала к своему бойфренду. У нас у обоих есть дочери примерно одного возраста (четырёх и пяти лет), но я только что узнала, что он изменяет мне с матерью своего ребёнка… Пойти мне некуда
Мы с моим молодым человеком съехались. Я люблю его всем сердцем, но недавно я осознала, что ненавижу, когда он ко мне притрагивается. Не понимаю, что происходит
Месяц назад ко мне приехал мой молодой человек, и с тех пор наши отношения стали ну очень скучными. Даже сексом не занимаемся
Недавно переехала к своему молодому человеку, а он постоянно работает. Никогда ещё не чувствовала себя настолько одинокой. А ведь раньше я думала, что это будет самый счастливый период нашей совместной жизни
Бойфренд недавно переехал в дом моей семьи, потому что ему больше некуда было идти. Сейчас мне приходится ждать, чтобы расстаться с ним
Недавно мы съехались с моим молодым человеком, и с тех пор мне постоянно кажется, что он мне изменяет. Не могу понять, я надумала или всё-таки права
Только что переехала в квартиру своего парня и его лучшего друга. И у нас уже начались проблемы из-за того, что мы слишком мало времени проводим времени наедине. Ситуация становится только хуже, потому что вместе они проводят намного больше времени, чем мой парень со мной
Недавно я переехала к своему молодому человеку, с которым мы встречались целый год. И только сейчас я узнала, что он до сих пор не разведён, а ещё изменяет мне с девушками с сайта знакомств. Что за? Я разбита
Лежу на диване. А мой новый парень, кажется, переехал в мою огромную и удобную постель. Не так я представляла романтику
Я не знаю, почему я до сих пор не ушла от своего молодого человека. Никакого секса, мы даже едва разговариваем, а недавно зачем-то съехались. Даже не уверена, нравлюсь ли я ему до сих пор
WOW-news
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