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Известная порнозвезда раскрыла, как пришла в индустрию, чтобы спасти своего любимого пони

В то время Кайден работала официанткой, и этих денег никак бы не хватило, чтобы выкупить её раненого друга со скотобойни.

18 августа, 12:38

Фото © Instagram / clubkayden

35-летняя Кайден Кросс — настоящая легенда в мире фильмов для взрослых. Сперва женщина работала актрисой, а теперь она сама продюсирует и режиссирует ролики, в которых снимается её жених Мануэль Феррара. Но так было не всегда, и на необычный путь к успеху Кайден ступила, чтобы помочь раненому пони, пишет The Sun.

Фото © Instagram / clubkayden

Фото © Instagram / clubkayden

Когда девушке было 18, она училась в одном из университетов Калифорнии, США, и много где подрабатывала. Она обслуживала столики и водила конные экскурсии, где ей и доверили маленького пони. Кайден тренировала его и ухаживала за ним, считая настоящим другом. Но однажды один из ковбоев повредил малышу ногу — и владелец решил отправить пони на скотобойню.

Фото © Instagram / clubkayden

Фото © Instagram / clubkayden

Кайден пришла в ужас и решила любыми способами выкупить беднягу. Но зарплаты официантки ей явно бы не хватило. Знакомый предложил ей пойти в стриптизёрши, и тут перед девушкой открылся новый мир. На пони она накопила всего за один вечер у пилона. Кайден стала топовой танцовщицей, а спустя два года начала сниматься в мужских журналах. Там её заметил скаут порнокомпании и предложил работу.

Фото © Instagram / clubkayden

Фото © Instagram / clubkayden

От менеджеров кафе мне приходилось терпеть многое. Им было плевать на тебя, таких, как ты, у них было много, и они вели себя так, будто делают тебе одолжение, позволяя мыть у них полы. Здесь же ко мне относились как к курице, несущей золотые яйца. Я приходила когда хочу и получала за это хорошие деньги. Здесь видели во мне человека

Кайден Кросс

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Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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