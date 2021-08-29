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Модель надела слишком маленький купальник, и теперь в Сети гадают, не украла ли она его у ребёнка

Такой наряд не подойдёт для купаний, ведь из воды придётся выходить абсолютно голой.

29 августа, 14:00

Фото © Instagram / novaswim

Такого маленького купальника, кажется, ещё никто не видел. Модный бренд Fashion Nova, который славится откровенными нарядами, поставил личный рекорд. В этот раз модель надела бикини, от которого осталось одно название, и пользователи "Инстаграма" не смогли скрыть своего удивления.

Фото © Instagram / novaswim

Фото © Instagram / novaswim

Купальник оказался настолько маленьким, что он будет в самый раз ребёнку, а не взрослой фигуристой девушке. Поэтому неудивительно, что её грудь оказалась наполовину обнажённой. Горячий снимок бренд подписал следующими словами: "Маленький — хорошо, а крошечный — ещё лучше". Как ни странно, но потенциальные покупатели остались в восторге.

Одна волна, и можно попрощаться с верхом, всего хорошего 😭😭✋

ol1i3_.sp4z

Цвет просто восхитительный

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Фото © Instagram / lemybeauty

Фото © Instagram / lemybeauty

Саму модель зовут Леми, и трудно поверить, но когда-то она выигрывала мировые соревнования по карате. Сейчас со спортом девушка покончила и начала зарабатывать с помощью "Инстаграма", где на неё подписано более двух с половиной миллионов человек. Там пользователи уже не удивляются откровенным фотографиям, ведь именно из-за этого они и следят за её профилем.

Кайли Дженнер и другие популярные девушки, которые нарочно забыли, как правильно надевать купальник

Кайли Дженнер и другие популярные девушки, которые нарочно забыли, как правильно надевать купальник

Авторы
Мария Паламарчук
Мария Паламарчук

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