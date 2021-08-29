Модель надела слишком маленький купальник, и теперь в Сети гадают, не украла ли она его у ребёнка
Такой наряд не подойдёт для купаний, ведь из воды придётся выходить абсолютно голой.
Такого маленького купальника, кажется, ещё никто не видел. Модный бренд Fashion Nova, который славится откровенными нарядами, поставил личный рекорд. В этот раз модель надела бикини, от которого осталось одно название, и пользователи "Инстаграма" не смогли скрыть своего удивления.
Купальник оказался настолько маленьким, что он будет в самый раз ребёнку, а не взрослой фигуристой девушке. Поэтому неудивительно, что её грудь оказалась наполовину обнажённой. Горячий снимок бренд подписал следующими словами: "Маленький — хорошо, а крошечный — ещё лучше". Как ни странно, но потенциальные покупатели остались в восторге.
Одна волна, и можно попрощаться с верхом, всего хорошего 😭😭✋
Цвет просто восхитительный
Фото © Instagram / lemybeauty
Саму модель зовут Леми, и трудно поверить, но когда-то она выигрывала мировые соревнования по карате. Сейчас со спортом девушка покончила и начала зарабатывать с помощью "Инстаграма", где на неё подписано более двух с половиной миллионов человек. Там пользователи уже не удивляются откровенным фотографиям, ведь именно из-за этого они и следят за её профилем.
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