Что на самом деле происходит в самом закрытом и элитном секс-клубе мира SNCTM
Попасть туда мечтают многие, удаётся лишь избранным, а рассказывают о том, что внутри, единицы.
SNCTM — это закрытый элитный секс-клуб в Беверли-Хиллз, куда принимают только самых достойных. Стоимость членства в клубе доходит до 75 тысяч долларов в год (больше 5,5 миллиона рублей). Но деньги решают не всё. Чтобы попасть на закрытую секс-вечеринку, нужно быть избранным. Одной из американских пар удалось, и они на правах анонимности рассказали, что проходит за дверьми эксклюзивного секс-клуба.
Чтобы попасть в SNCTM, нужно пройти строгий отбор, рассказывает собеседница Daily Star. Необходимо отправить заявку и пройти собеседование по телефону. Клуб должен убедиться, что к ним придут надёжные, позитивные и открытые люди. При этом крайне важна анонимность: у многих членов клуба публичная работа либо они просто знаменитости.
Мужчины приезжают на вечеринку в строгих чёрных костюмах, а женщины — в коктейльных платьях, скрывающих сексуальное бельё. На входе всех встречает "сильный, но нежный охранник". Гостей досматривают и просят оставить телефоны, после чего они поднимаются на частном лифте в роскошный трёхэтажный пентхаус. Где он находится, знают только члены клуба.
Затем они проводят вас к личному столику, где потрясающая официантка приносит бутылку вашего любимого напитка, а на сцену выходят модели, но при этом вы чувствуете себя так, будто находитесь в комнате одни. Это напоминает чувство, когда ты впервые влюбился и у тебя потеют ладони
Когда все освоятся, гости начинают общаться друг с другом, хотя большинство и так знакомы. С течением времени вы начинаете замечать, что одежды на людях становится всё меньше и они становятся расслабленными.
"Все такие тёплые, общительные и хотят интимной близости", — рассказывает героиня истории.
Вскоре они отправились изучать тематические спальни. По пути на всех этажах можно встретить танцовщиц и танцоров, готовых удовлетворить любое желание гостей. Выбрав одну из спален в чёрно-красных тонах, пара осталась наедине с четырьмя прекрасными незнакомками.
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Девушка рассказывает, что, хотя все старались сохранять анонимность и носить маски, с течением времени у них завязалась тесная дружба с некоторыми членами клуба, которая перетекла за пределы пентхауса.
"SNCTM изменил нашу жизнь во многих отношениях, и для нас большая честь быть частью этого эксклюзивного сообщества".
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