Торг уместен: Это особняк самого Сталлоне, но он продаётся со скидкой в 1,8 млрд, и вот что внутри
Актёр решил избавиться от своего дома в Лос-Анджелесе, построенного по индивидуальному проекту. Покупатель получит жильё площадью почти две тысячи квадратных метров и статую Рокки Бальбоа в придачу.
Фото © Simon Berlyn / Hilton & Hyland
Изначально дом был выставлен на продажу в январе по цене 110 млн долларов (более восьми миллиардов рублей), но спустя полгода Сталлоне решил сделать внушительную скидку. О том, что представляет собой особняк знаменитости, рассказал Insider.
С тех пор как Сталлоне выставил на продажу свой дом, он успел подешеветь на 25 млн долларов и теперь оценивается "всего" в 85 млн (6,2 млрд рублей)
Фото © Simon Berlyn / Hilton & Hyland
Особняк расположен в Беверли-парк — закрытом посёлке на севере Лос-Анджелеса. Его площадь — почти две тысячи квадратных метров
Фото © Simon Berlyn / Hilton & Hyland
Агентство, занимавшееся продажей объекта недвижимости, среди его преимуществ называло соседство с участками певца Джастина Бибера и актёра Дензела Вашингтона
Фото © Simon Berlyn / Hilton & Hyland
В доме, построенном в средиземноморском стиле, восемь спален, двенадцать ванных комнат и огромная гостиная с бильярдным столом, поп-артом "Рокки" и окнами в пол
Фото © Simon Berlyn / Hilton & Hyland
Большая площадь остекления характерна для всего дома. Много света и на кухне, где обустроены две рабочие зоны и обеденный стол
Фото © Simon Berlyn / Hilton & Hyland
Из-за обеденного стола открывается вид на внушительных размеров бассейн
Фото © Simon Berlyn / Hilton & Hyland
Помимо стандартного оборудования бассейн располагает встроенным спа. А ещё здесь есть статуя культового персонажа Рокки Бальбоа, сыгранного Сталлоне
Фото © Simon Berlyn / Hilton & Hyland
Ещё один Рокки находится в сигарной комнате, из которой открывается панорамный вид на окружающие холмы
Фото © Simon Berlyn / Hilton & Hyland
В особняке есть профессиональный кинотеатр, а также винный погреб, библиотека, которая может использоваться как офис, гараж на восемь автомобилей, художественная студия и лужайка для гольфа
Фото © Simon Berlyn / Hilton & Hyland
По данным Forbes, Сталлоне построил этот дом на земельном участке, приобретённом ещё в 1990-х годах
Фото © Simon Berlyn / Hilton & Hyland
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