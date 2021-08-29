Изначально дом был выставлен на продажу в январе по цене 110 млн долларов (более восьми миллиардов рублей), но спустя полгода Сталлоне решил сделать внушительную скидку. О том, что представляет собой особняк знаменитости, рассказал Insider.

С тех пор как Сталлоне выставил на продажу свой дом, он успел подешеветь на 25 млн долларов и теперь оценивается "всего" в 85 млн (6,2 млрд рублей)

Фото © Simon Berlyn / Hilton & Hyland

Особняк расположен в Беверли-парк — закрытом посёлке на севере Лос-Анджелеса. Его площадь — почти две тысячи квадратных метров

Фото © Simon Berlyn / Hilton & Hyland

Агентство, занимавшееся продажей объекта недвижимости, среди его преимуществ называло соседство с участками певца Джастина Бибера и актёра Дензела Вашингтона

Фото © Simon Berlyn / Hilton & Hyland

В доме, построенном в средиземноморском стиле, восемь спален, двенадцать ванных комнат и огромная гостиная с бильярдным столом, поп-артом "Рокки" и окнами в пол

Фото © Simon Berlyn / Hilton & Hyland

Большая площадь остекления характерна для всего дома. Много света и на кухне, где обустроены две рабочие зоны и обеденный стол

Фото © Simon Berlyn / Hilton & Hyland

Из-за обеденного стола открывается вид на внушительных размеров бассейн

Фото © Simon Berlyn / Hilton & Hyland

Помимо стандартного оборудования бассейн располагает встроенным спа. А ещё здесь есть статуя культового персонажа Рокки Бальбоа, сыгранного Сталлоне

Фото © Simon Berlyn / Hilton & Hyland

Ещё один Рокки находится в сигарной комнате, из которой открывается панорамный вид на окружающие холмы

Фото © Simon Berlyn / Hilton & Hyland

В особняке есть профессиональный кинотеатр, а также винный погреб, библиотека, которая может использоваться как офис, гараж на восемь автомобилей, художественная студия и лужайка для гольфа

Фото © Simon Berlyn / Hilton & Hyland

По данным Forbes, Сталлоне построил этот дом на земельном участке, приобретённом ещё в 1990-х годах