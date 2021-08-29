Хайди Клум опозорилась на съёмках шоу, когда наклонилась в мини-платье, случайно показав пятую точку

Успешная 48-летняя супермодель Хайди Клум известна своим необычным чувством юмора и приближённостью к своим фанатам. Звезда не боится показаться неудачницей, показав себя в неловкой ситуации. Поэтому она с радостью поделилась с 8,4 млн подписчиков популярным роликом из "Тиктока", который снял зритель из зала на съёмках шоу America's Got Talent.

Видео © TikTok / bestfuninsf007

Для этого выпуска Хайди нарядилась в объёмное оранжевое платье, весь материал которого ушёл явно на украшения, а не на длину. В ролике модель болтала во время перерыва с соведущей и актрисой Софией Вергара, сидя на стуле. Но стоило ей встать и наклониться вперёд, как показались её голые ягодицы. Вероятно, нижнее бельё там всё-таки было, просто слишком крошечное, чтобы его можно было заметить.

Заметка себе на будущее — не наклоняться в коротких платьях... Хайди Клум

Фото © TikTok / bestfuninsf007

Поклонники Хайди изрядно повеселились над ней в "Тиктоке". Там ролик набрал 1,8 млн просмотров, а в комментариях все сетовали о том, что мало кому удалось попасть в первые ряды зрителей шоу.

"Тикток", пожалуйста, добавь функцию зума, ну очень надо! brentwier75

Вот с каких ракурсов надо снимать шоу! Операторы, записывайте nealeg626

Представляю, как повылазили глаза у первого ряда... ticklemctasty

Фото © Instagram / heidiklum