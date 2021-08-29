Хайди Клум опозорилась на съёмках шоу, когда наклонилась в мини-платье, случайно показав пятую точку
Немецкая супермодель не стала краснеть и расстраиваться из-за своего просчёта, а повеселилась вместе с подписчиками, выложив для них видео.
Успешная 48-летняя супермодель Хайди Клум известна своим необычным чувством юмора и приближённостью к своим фанатам. Звезда не боится показаться неудачницей, показав себя в неловкой ситуации. Поэтому она с радостью поделилась с 8,4 млн подписчиков популярным роликом из "Тиктока", который снял зритель из зала на съёмках шоу America's Got Talent.
Видео © TikTok / bestfuninsf007
Для этого выпуска Хайди нарядилась в объёмное оранжевое платье, весь материал которого ушёл явно на украшения, а не на длину. В ролике модель болтала во время перерыва с соведущей и актрисой Софией Вергара, сидя на стуле. Но стоило ей встать и наклониться вперёд, как показались её голые ягодицы. Вероятно, нижнее бельё там всё-таки было, просто слишком крошечное, чтобы его можно было заметить.
Заметка себе на будущее — не наклоняться в коротких платьях...
Фото © TikTok / bestfuninsf007
Поклонники Хайди изрядно повеселились над ней в "Тиктоке". Там ролик набрал 1,8 млн просмотров, а в комментариях все сетовали о том, что мало кому удалось попасть в первые ряды зрителей шоу.
"Тикток", пожалуйста, добавь функцию зума, ну очень надо!
Вот с каких ракурсов надо снимать шоу! Операторы, записывайте
Представляю, как повылазили глаза у первого ряда...
Хайди Клум уже несколько лет является членом жюри в America's Got Talent, но не только там её можно встретить на телевидении. Модель также принимала участие в съёмках шоу "Проект Подиум", "Топ-модель по-немецки" и многих других. Всё это звезда успевает делать без урона для семейной жизни — сейчас она замужем за Томом Каулитцем, гитаристом группы Tokio Hotel, который младше неё на 17 лет.
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