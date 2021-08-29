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Хайди Клум опозорилась на съёмках шоу, когда наклонилась в мини-платье, случайно показав пятую точку

Немецкая супермодель не стала краснеть и расстраиваться из-за своего просчёта, а повеселилась вместе с подписчиками, выложив для них видео.

29 августа, 12:00

Фото © Instagram / heidiklum

Успешная 48-летняя супермодель Хайди Клум известна своим необычным чувством юмора и приближённостью к своим фанатам. Звезда не боится показаться неудачницей, показав себя в неловкой ситуации. Поэтому она с радостью поделилась с 8,4 млн подписчиков популярным роликом из "Тиктока", который снял зритель из зала на съёмках шоу America's Got Talent.

Видео © TikTok / bestfuninsf007

Для этого выпуска Хайди нарядилась в объёмное оранжевое платье, весь материал которого ушёл явно на украшения, а не на длину. В ролике модель болтала во время перерыва с соведущей и актрисой Софией Вергара, сидя на стуле. Но стоило ей встать и наклониться вперёд, как показались её голые ягодицы. Вероятно, нижнее бельё там всё-таки было, просто слишком крошечное, чтобы его можно было заметить.

Заметка себе на будущее — не наклоняться в коротких платьях...

Хайди Клум

Фото © TikTok / bestfuninsf007

Фото © TikTok / bestfuninsf007

Поклонники Хайди изрядно повеселились над ней в "Тиктоке". Там ролик набрал 1,8 млн просмотров, а в комментариях все сетовали о том, что мало кому удалось попасть в первые ряды зрителей шоу.

"Тикток", пожалуйста, добавь функцию зума, ну очень надо!

brentwier75

Вот с каких ракурсов надо снимать шоу! Операторы, записывайте

nealeg626

Представляю, как повылазили глаза у первого ряда...

ticklemctasty

Фото © Instagram / heidiklum

Фото © Instagram / heidiklum

Хайди Клум уже несколько лет является членом жюри в America's Got Talent, но не только там её можно встретить на телевидении. Модель также принимала участие в съёмках шоу "Проект Подиум", "Топ-модель по-немецки" и многих других. Всё это звезда успевает делать без урона для семейной жизни — сейчас она замужем за Томом Каулитцем, гитаристом группы Tokio Hotel, который младше неё на 17 лет.

Бородина так увлеклась танцами, что не заметила, как на видео её голая грудь выскочила из платья

Бородина так увлеклась танцами, что не заметила, как на видео её голая грудь выскочила из платья

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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